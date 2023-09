La “Crica del Borgat” in scena al centro incontri di Chiusa di Pesio

Venerdì 29 settembre alle ore 20.30 presso il Centro Incontri Anziani in Via Giovanni Mauro, 8 a Chiusa di Pesio la “Crica del Borgat” presenta la commedia in dialetto piemontese “Giromin a veul mariesse” (“Giromin vuole sposarsi”) tre atti di Dino Belmondo, regia di Mario Barra.

Personaggi ed interpreti saranno Luciano Turno, nei panni di Temistocle Pautasso, con a fianco Flavia Motta che è la moglie Angela, Lucia Bertola, che è Rita, la loro figlia, Donatella Somà in Roseta la cugina di Rita, Elda Basso è Tota Adalgisa Sorbetti, Mario Barra in Centin cognato di Temistocle, Andrea Dhò è Giromin Spingarda, Mira Bertola in Eulalia sua madre, Claudio Caldano è Carlo il fidanzato di Rita, Giuseppe Vanni in Candido amico di Temistocle, Umberto Botto è Bartolomeo il tuttofare.

Musiche a cura di Davide e Umberto Botto. Collaborazione tecnica, logistica, palco: Sergio Marino, Giovanni Deorsola, Eco Graziano, Remo Anfossi, Lucia Ferrua, Corrado Badellino, Renato Dadone, Giuliana Remistani.

Nata nel 1973 la “Crica del Borgat” ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di palcoscenico, lungo periodo in cui ha allietato il pubblico con esilaranti commedie, come quella di “Giromin a veul mariesse”.

Nel piccolo mondo borghese di fine anni ’30, la famiglia Pautasso vive una serie di emozioni e fraintendimenti, di ricordi e amori di gioventù. A complicare ulteriormente il tran tran famigliare giunge, trascinato dalla madre, Giromin esperto di natura, di fiori e di insetti, ma ancora completamente a digiuno del fascino femminile …

L’evento rientra nella programmazione del Bando “Space 2023” della Compagnia di San Paolo.

Per prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 oppure Margherita 333.7177006.