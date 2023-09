La Provinciale Paesana-Sanfront chiusa a tratti per la “taratura” dell’autovelox

Gli agenti della Polizia locale avranno in carico la gestione della viabilità durante le fasi di collaudo del "velox fisso", che consisteranno - come anticipatoci dal responsabile del servizio presso l’Unione Montana del Monviso Davide Barra - in un centinaio di passaggi a velocità sempre crescente sino a raggiungere i 160/170 chilometri orari, di una precisa autovettura in prossimità dell’apparecchio, per testarne la funzionalità e procedere al collaudo.