“Open Season”: in Corso Giolitti a Cuneo l’evento proposto dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro

Un’iniziativa pensata da professionisti e residenti della zona: dal 18 al 29 settembre in Corso Giolitti, a Cuneo, arriva l’evento “Open Season”, intrattenimento all’aperto proposto dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro.

Nello spazio del marciapiede esterno ai portici, tra via Bassignano e via Meucci, ci sarà un coinvolgimento di associazioni sportive e culturali di Cuneo, che proporranno dimostrazioni ed esibizioni dei loro corsi. L’evento è stato pensato per portare la cittadinanza ad avere informazioni o direttamente provare diverse discipline. L'area è stata attenzionata nei dibattiti tra residenti sia per segnalare le criticità all'amministrazione sia per la volontà di portare le persone a rivivere gli spazi, coinvolgere tutte le età ed provenienza, e dare maggiore visibilità alle associazioni sportive e culturali che operano sul territorio e che hanno aderito all’iniziativa.

Queste le iniziative previste:

- Lunedì 18 settembre ore 16:30 Musica (GLM Lab. Musicale;

- Martedì 19 settembre ore 17:30 Boxe ( 4 FIT sport & fitness – 01716978833);

- Mercoledì 20 settembre ore 17:30 Triathlon (Cuneo1198 triathlon 3284035407);

- Lunedì 25 settembre ore 16 Volley (Cuneo Volley giovanile 3356041083) e ore 17:30 aperimusica;

- Martedì 26 settembre ore 17:30 Fitness - Performo funzionale (4 FIT sport & fitness – 01716978833);

- Mercoledì 27 settembre ore 15 Minibasket (Cuneo Granda College 3922237130);

- Venerdì 29 settembre ore 19:30 Danza Afro (Valentina Taricco 3493934559).

Si tratta di un primo esperimento, se altre realtà sono interessate a partecipare per una prossima volta possono contattare il comitato, alla mail quartierecuneocentro@gmail.com e la pagina Facebook: Cittadinə attivə del quartiere Cuneo Centro.

C’è fermento positivo nella zona. Accanto alle criticità si sta cercando di attirare l’attenzione sulla via per portare nuove attività commerciali. Le persone interessate o curiose sono benvenute allo sportello del Comitato di Quartiere Cuneo Centro in via Silvio Pellico 10 tutti i giovedì dalle 18:30 alle 19:30. Il Comitato ricorda gli altri appuntamenti abituali: Corso di Lingua e Cultura Italiana (tutti i lunedì dalle 18 alle 20 a partire dal 2 ottobre – gratuito e realizzato da professioniste e volontari), la biciofficina dalle 16:30 alle 19 i mercoledì – realizzato da volontari).