Mucca in un dirupo a Limone Piemonte, soccorsi rimandati a domani

Riprenderanno domani, lunedì 18 settembre - condizioni metereologiche e disponibilità dell’elicottero per il recupero permettendo - le operazioni di soccorso per il salvataggio di una mucca, finita in un dirupo in località San Giovanni, presso le cascate, nel Comune di Limone Piemonte. La chiamata ai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, con l’uscita di una squadra alle 13.46. L’animale, in buone condizioni, è scivolato lungo una riva, finendo nel letto di un rio secco: impossibile riportarla al sicuro senza l’intervento di un elicottero. La mucca è quindi stata nutrita e domattina una squadra tornerà sul posto per provare il recupero con l’elicottero dotato di verricello.