A Borgo San Dalmazzo la prima Fiaccolata per ricordare don Aldo Benevelli, partigiano e prete

Sabato 16 settembre a Borgo San Dalmazzo, in Borgata Tetto Dreun si è tenuta la prima Fiaccolata per ricordare don Aldo Benevelli , partigiano e prete, e la nascita della Resistenza l'8 settembre 1943. L'iniziativa rientra nel calendario degli eventi organizzati dal Comitato per i 100 anni dalla nascita del sacerdote, per ricordare don Aldo anche nel suo luogo di riflessione e preghiera all'eremo "Catina Gubert".

I partecipanti, insieme all'Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, all'Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo e alla locale Sezione ANPI, si sono ritrovati alle 20.30 al bivio tra via Monserrato e Borgata Tetto Dreun. Accompagnata da canti partigiani al suono di una fisarmonica, la fiaccolata si è avviata lungo la strada che attraversa il bosco e conduce a Tetto Dreun. Un prima sosta per ricordare i fatti dell'8 settembre 1943. Poi ancora musica e una seconda sosta per ricordare Aldo Benevelli partigiano e prete e il suo deciso "no" al fascismo. Prima di raggiungere la Borgata, la voce di don Aldo Benevelli é risuonata nel buio del bosco per lanciare un severo monito ai giovani di oggi: "Quei venti mesi di guerra portarono alla Libertà e alla democrazia di cui ancora godiamo e dobbiamo essere degni, difendendo la nostra Carta Costituzionale".