Appuntamenti di fine estate nella Granda per questa domenica di settembre

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Feste di paese e manifestazioni



A Cuneo, oggi, domenica 17 settembre, dalle 10 alle 18, in piazza Galimberti si festeggia "La Giornata del Naso Rosso". Come ormai da anni, l’associazione cuneese CÔNIVIP volontari clown di corsia porterà una ventata di allegria nel cuore della città. La mission dell'Associazione, nata nel 2008 e facente parte della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV, è quella di portare allegria e leggerezza tra le corsie degli ospedali e nelle Rsa ma anche nelle scuole e in tutti i luoghi dove c'è bisogno di spensieratezza. Fin dalla mattina ci saranno bolle di sapone, giochi, giocoleria, magia e verranno distribuiti palloncini colorati anche tanti sorrisi. Alle 11 e 16:30 i volontari di CÔNIVIP si esibiranno in un buffo spettacolo. Info: www.facebook.com/conivip.odv





La 14esima edizione di Cheese, manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo, è in corso a Bra fino a domani, 18 settembre. Tema della manifestazione è Il sapore dei prati, per sottolineare come dal latte di animali alimentati al pascolo derivino i formaggi migliori, rispettosi dei territori, del benessere animale e della nostra salute. Cheese è una manifestazione che attraverso il Mercato dei formaggi con oltre 400 espositori, i Laboratori del Gusto e gli Appuntamenti a Tavola, la Gran Sala dei formaggi e l’Enoteca, ma anche con le conferenze e i percorsi sensoriali, parla ai visitatori di tutte le età perché a ognuno è dedicato un format diverso, a partire dalle proprie passioni. A Bra ci saranno il Mercato dei formaggi, la Via degli affinatori e dei selezionatori, i Presìdi Slow Food, la Casa della Biodiversità, i Laboratori del Gusto, la Gran Sala dei formaggi e l’Enoteca, il Percorso sui prati stabili, le Cucine di strada, i Birrifici artigianali, i Food truck, gli spazi dei partner e molto altro. Un altro importante polo dell’evento è Pollenzo, a 6 chilometri dal centro di Bra, sede dell’Università di Scienze Gastronomiche (Unisg), della Banca del Vino e dell’Albergo dell’Agenzia. Sarà possibile visitare il complesso, partecipare agli Appuntamenti a Tavola e ai Laboratori del Gusto sugli abbinamenti tra vini e formaggi, oltreché alle attività organizzate da Unisg presso la sede di Pollenzo raggiungibile in navetta.

Musei aperti. Info e prenotazione degli eventi: https://cheese.slowfood.it





Nel centro storico torna la Festa del Vino, la manifestazione che porta in scena, lungo tutto il centro storico di Alba, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero. L'evento è su prenotazione e si terrà oggi, domenica 17 settembre, e domenica 24 settembre. In entrambe le giornate, dalle ore 14 alle ore 20 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni. Info: www.gowinet.it





In questo fine settimana appuntamento con la Mostra del Fungo di Ceva, la tradizionale manifestazione, che ogni anno celebra i preziosi prodotti spontanei del sottobosco. Le piazze e le vie del centro cittadino si animeranno con il mercato dei produttori, le cucine all’aperto, musica, spettacoli, attività outdoor e per famiglie, itinerari culturali e tanto altro, mentre il cuore storico dell’evento, la Mostra micologica, sarà in Via Marenco. Tanti gli appuntamenti anche per oggi: volo vincolato in mongolfiera con cesta adatta per accogliere persone con disabilità, esposizioni e mostre, visite guidate al Forte di Ceva, alla Torre Campanaria, alla città di Ceva, concerti, esibizioni di danza, attività sportive, arte della falconeria e riconoscimento serpenti del territorio, giri a cavallo, ludobus e tanto altro. Info e programma completo: www.comune.ceva.cn.it/it-it/home





Per il mese di settembre la Riserva Naturale Ciciu del Villar propone eventi per scoprire natura e arte del luogo. Questa domenica sarà possibile immergersi tra le magiche sonorità che avvolgono la magica Riserva naturale i Ciciu del Villar. Affascinante visita guidata intitolata "Censimento al canto" accompagnati dall' ornitologo Luca Giraudo. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: www.facebook.com/pro.villar

Fino al 19 settembre, sempre a Villar San Costanzo, è in calendario la Festa Patronale.

Oggi alle 10 e alle 16 ci sarà la messa solenne, nel pomeriggio processione in costumi d’epoca, banda musicale e alle 21 serata liscio. Aperto per visite il Parco Cannetum.





La XV edizione di “Chantar e Dançar” è in programma a Ostana oggi, domenica 17 settembre. È una manifestazione che ha l’intento di far conoscere il borgo: l’architettura delle sue borgate, ristrutturate e sempre più vissute, il suo territorio ed il suo paesaggio, finestra sul Monviso; la sua storia e la sua cultura, caratterizzata dalla presenza della lingua occitana. Il ritrovo sarà alle 9, nei pressi del Comune, in borgata Villa, da dove partirà una passeggiata musicale fra le borgate, con canti collettivi accompagnati da incontri e approfondimenti sui luoghi visitati, seguita nel pomeriggio, dalla gara di ballo e l’assegnazione del Premio di Danza Ostana 2023.

Info: www.facebook.com/chambradoc





Imaginé, piccolo festival della narrazione per figure è in programma a Vernante questo fine settimana. Sarà un evento diffuso nel centro di Vernante: oltre alle tradizionali sedi del Centro Visita Parco Alpi Marittime, del Museo Mussino e del teatro ex Confraternita, quest'anno anche piazza dell'Ala e la tettoia della stazione ferroviaria saranno cornice di numerose attività. Oggi alle 11, in piazza dell'Ala, terrà con Melania Longo un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo «Quante storie per un quadro! Giochi d'invenzione intorno alle opere d'arte». Sono in programma numerosi laboratori, letture animate e altri eventi per bambini. Le prenotazioni per gli eventi della sesta edizione di Imaginé sono aperte sulla piattaforma Eventbrite. Info: www.festivalimagine.it





Ad Alba piazza Medford e piazza Sarti ospitano, oggi, 17 settembre, “Sport in piazza” e “Alba in Bici”, due storiche manifestazioni che si uniscono per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 in apposite aree attrezzate e curate dalle diverse associazioni cittadine, tutti potranno cimentarsi in vari sport: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, tennis tavolo, ciclismo, cheerleading e tanti altri. Alle 15.30 parte la pedalata di Alba in Bici, con un divertente percorso di circa 10 chilometri, da fare in compagnia lungo le vie della città, passando per il quartiere San Cassiano, il quartiere Moretta e, al ritorno, il Parco Tanaro. All’arrivo golosa merenda per tutti. L’iscrizione gratuita alla manifestazione può essere effettuata il giorno stesso, all’info point di piazza Medford, o su www.comune.alba.cn.it/it/events/alba-in-bici-e-sport-in-piazza . Al termine della giornata saranno estratte a sorte, tra i partecipanti ad entrambe le manifestazioni, due city bike.

A Ormea oggi è in programma la manifestazione “Ormea Medioevale” con visite gratuite guidate del centro storico e del castello con ritrovo alle ore 10.00 e alle ore 11.00 in piazza Teco (di fronte all'ufficio turistico). A partire dalle 15.00 ci sarà la rievocazione storica nel borgo: corteo, antichi mestieri medievali, musici, mangiafuoco. A seguire esibizione del gruppo di sbandieratori del sestriere 'A Ciassa' di Ventimiglia presso piazza della Libertà. Info: www.comune.ormea.cn.it





Conto alla rovescia per la Festa Patronale dell’Addolorata a Villanova Mondovì in programma in questo fine settimana. Sempre in linea con il filone della tradizione, il Comune ha organizzato anche una rievocazione storica sportiva, dedicata alla pantalera che si svolgerà in centro paese alle 16 di lunedì 18 settembre. L'evento sarà aperto a tutti, con lo scopo di mantenere e portare avanti ricordi del passato. Spazio anche ai giovani che, grazie alla collaborazione con i commercianti, avranno la possibilità di partecipare a un momento di festa con un dj set in centro paese nel pomeriggio di domenica. L’inaugurazione si terrà sabato pomeriggio alle 16.30, a margine dell’incontro “Orgoglio villanovese” presso Villa Corinna. In serata concerto dei Sixties Graffiti. Tanti appuntamenti per ogg, 17 settembre: fiera mercatale, tornei sportivi, DJ Set e drink party. Alle 20.30 Processione Mariana aux flambeaux. Info e programma: www.facebook.com/Villanova.Mondovi.Turismo.e.Manifestazioni





A Roaschia la tradizionale “Sagra dei tajarin” è in programma questa quando, a partire dalle 12, sarà possibile degustare il rinomato piatto roaschiese con tajarin al sugo di cinghiale e al sugo di funghi. La degustazione (oltre ai tajarin sono previsti antipasti misti e dolce) su prenotazione. La sagra sarà animata dal gruppo “Le Mondine” che, dalle 14, proporranno il loro repertorio “Canzoni della nostra terra”. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in area coperta. Info e contatti per prenotare: www.comune.roaschia.cn.it





Questo fine settimana appuntamento a Neive con Gioco in Festival, spettacoli interattivi per adulti e bambini, giochi artistici in compagnia di tutte le realtà artistiche e associazioni del progetto "Big Bang Musical-Show". Street food durante tutto il festival a cura dei commercianti neivesi. Oggi dal mattino sono previsti balli e giochi per i piccoli e alle 17.30 musical.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive





Ad Envie nel fine settimana prosegue la festa patronale di Santa Maria nella frazione Occa.

Oggi, 17 settembre, è previsto un pomeriggio naturalistico e musicale dedicato alla festa delle falesie del Mombracco attrezzate per l’arrampicata sportiva in località Madonna della Neve. Momenti musicali a cura dei cori voci bianche e giovanile dell’associazione Envie de Chanter. L’evento è organizzato dal circolo culturale La Torre nel Parco, l’associazione ‘I Argic e il gruppo Mombracco EST con il patrocinio del comune di Envie.





A Busca tutto è pronto per oggi, domenica 17 settembre, con l’ottava edizione di Fitwalking Solidale, passeggiata per tutta la famiglia tra le bellezze della città e delle sue colline, che prenderà il via alle 10.30 da piazza Fratelli Mariano. La piazza si animerà a partire della 8, con il Lions Club Busca e Valli che porta per l’occasione in città il progetto Strides che sensibilizza alla lotta contro il diabete attraverso il movimento e lo sport. Si potrà scegliere uno fra i tre percorsi da 5-7-10 km (5 km adatto anche a passeggini e sedie a rotelle). All’arrivo, sempre in piazza Fratelli Mariano, la consegna del ricco pacco gara per i primi duemila iscritti, indipendentemente dal numero di pettorale. Dopo il ritiro del pacco gara, tutti i partecipanti possono spostarsi al Parco Francotto per l’esibizione del Mago Zapotek (dalle ore 13.30) e passare una giornata nel verde della collina buschese. Fitwalking Solidale Busca devolve tutto il ricavato delle vendite dei pettorali prenotati a favore delle scuole e associazioni del territorio. Info: www.comune.busca.cn.it e www.facebook.com/comunedibusca





A Venasca fino a martedì 19 settembre avranno luogo le iniziative previste dalla festa patronale di Santa Lucia. La giornata di oggi, domenica 17 settembre, sarà dedicata alle famiglie e ai bambini. Dalle 10 alle 18, in piazza Caduti, sarà allestita la Piazza delle Famiglie, con tanti intrattenimenti per i più piccoli. Alle 16, il gruppo Alpini sarà presente in piazza per servire la merenda. La giornata si chiuderà alle 21 con il concerto del gruppo “Firme d’autore” in piazza Caduti, che proporranno un tributo ai grandi cantautori della musica italiana. Lunedì 18 settembre, spazio alla grande Fiera di Santa Lucia per le vie del paese. Info: https://fondazionebertoni.it





A Torre San Giorgio, in occasione della nona edizione della “Pedalata del cuore”, questa domenica l’ambulatorio medico in piazzale Cravero sarà aperto per consulenze cardiologiche gratuite nell’ambito della campagna di prevenzione e cura dell’infarto miocardico e dell’ictus celebrale. La partenza della pedalata è fissata per le 9 di oggi in piazza Santarosa a Savigliano, con tappa ristoro a Torre San Giorgio. Due i percorsi: uno di 65,2 chilometri, l’altro di 20 chilometri, entrambi adatti a tutti. La quota di iscrizione alla Pedalata è di 10 euro per gli adulti; per bambini da 6 a 12 anni è previsto solo un contributo di 5 euro per il pranzo, tutto gratuito per i minori di 6 anni.

Info: www.amiciospedalesavigliano.it/site/index.php





La Mostra del Cavallo Merens si terrà a Roccabruna fino ad oggi, 17 settembre. Anche quest’anno, la manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi allevatori provenienti da diverse regioni d’Italia e dalla Francia, che presenteranno i loro cavalli dal manto morello. Durante questi giorni, aperti al pubblico, ci saranno presentazioni di morfologia dei cavalli Merens, dimostrazioni di utilizzo e molte altre attività legate a questo animale. Oggi alle 9, avrà inizio il concorso dedicato agli esemplari di 3 anni montati, sia maschi che femmine: a seguire prenderà il via il concorso dei soggetti da utilizzo maschi e femmine, mentre alle 14.30 il concorso degli attacchi. La manifestazione avrà fine con la presentazione degli stalloni e dei soggetti vincitori dei vari concorsi, e con la consegna dei Trofei Grand Prix Merens e XVI Memorial Erik Ghibaudo. Info: www.facebook.com/events/roccabruna/rassegna-cavalli-merens/1228383287825960





Domenica 17 settembre, in frazione Maddalena (capoluogo) di Pontechianale, torna la rassegna zootecnica del “Ritorno dall’Alpe”, manifestazione che rappresenta la conclusione della stagione turistica di Pontechianale e la fine della permanenza in alpeggio delle mandrie, che giungeranno a Pontechianale già dalle prime ore del mattino. La mostra zootecnica verrà collocata nell’area degli impianti sportivi, nei pressi del lago artificiale. Per tutto il giorno, sarà allestito il mercatino dei prodotti tipici del territorio per le vie del capoluogo. Alle 12.30, per chi lo desidera, è previsto il pranzo al ristorante Chalet-Seggiovia. L’atmosfera sarà all’allietata dalla musica tradizionale della Valle Varaita con la partecipazione del suonatore Gianluca Andreis.

Info: www.facebook.com/Pontechianale





Vignolo si appresta a vivere il fine settimana fino al 19 settembre all’insegna della festa patronale in onore di San Costanzo. Questa domenica alle 10 ci sarà la Messa, poi la processione con l’accompagnamento musicale della banda musicale di Bernezzo. Lunedì 18 dalle 19.30 in piazza Grande ci sarà la cena vignolina che vedrà come protagonista la tipica “ula al furn” (18 euro, prenotazione obbligatoria). Dalle 20.45 si esibirà Fabrizio Rosano in concerto con musica anni Sessanta, Settanta e Ottanta, liscio e balli di gruppo. Il circolo Bocciofila La Fenice organizza invece le gare di bocce e di carte riservate ai soci e ai residenti. Info: pagina Facebook proloco Vignolo.





A Montaldo Roero oggi arriva la festa di fine estate. Alle 9 ci sarà il primo raduno d’auto d’epoca, con ritrovo presso la borgata Marenghi e tour tra le colline, con aperitivo e pranzo finale presso l’area attrezzata curata dagli alpini. Alle 8.45, dallo stesso luogo partirà la camminata in un percorso ad anello di 12 km che contemplerà a sua volta il pranzo nello stesso luogo degli amanti delle auto storiche: seguirà spostamento presso la zona delle rocche, dove alle 16 avrà luogo il “Concerto nel Bosco” con la Filarmonica “San Marco Wind Orchestra” composta da circa 50 strumenti, tra brani d’opera e colonne sonore, ad ingresso libero per tutti.

Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche





Si rinnova fino a fine mese a Carrù l’appuntamento settembrino della Sagra dell’Uva. Oggi, in piazza Mercato, ci sarà il 1° raduno auto e moto d’epoca “Buoi e motori”. Alle 12.30, presso l’Ala Borsarelli, pranzo a cura del “Consorzio del Bue Grasso di Carrù” e della “Confraternita del bollito misto”. Alle 14.30, all’Ala Borsarelli, Tris in piazza! pomeriggio all’insegna del gioco da tavolo ad ingresso libero. Info: www.comune.carru.cn.it





Il Rotary Club di Alba organizza, come da tradizione, una camminata non competitiva, aperta a tutti i soci, familiari ed amici, finalizzata a ricordare il dottor Salvino Camera, socio prematuramente scomparso, a Verduno questa domenica, 17 settembre. Da sei anni ha preso vita il progetto, sostenuto dal Rotary Club di Alba, di finanziare borse di studio che permettano a studenti con scarse risorse economiche di proseguire gli studi alla Scuola Infermieri del villaggio.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti a Verduno alle ore 15.30 per l’iscrizione e la partenza alle 16.00 per la camminata, che si svolgerà con un percorso ad anello di circa 5 chilometri, senza particolari difficoltà, attraverso i vigneti del Barolo e del Pelaverga, nel panorama straordinario delle colline. La giornata si concluderà con una merenda sinoira organizzata con la collaborazione della Proloco di Verduno nella corte comunale. Per prenotazioni si prega di mandare una mail ad alba@rotary2032.it , info: www.facebook.com/rotaryclubalba1956





Spettacoli e musica





A Frassino fino ad oggi, 17 settembre, avrà luogo la settima edizione della Vioulounado, il festival biennale dedicato al violino popolare con concerti, stage, balli tradizionali e folkloristici e tanti altri momenti di festa. Questa domenica, lungo le vie del paese, sarà presente il “mercatino dell’artigianato e dei produttori locali”, animato da interventi musicali e ballo libero con i gruppi Viouloun d’Amoun e Violons du Morvan. L’ingresso al festival è gratuito, ad eccezione degli stage di strumento e di danza. Info: www.facebook.com/botteghedellearti.contromano





Riparte questo fine settimana il “Festival Modulazioni. Musica senza tempo” che porta la musica antica nei siti storici della città di Cuneo con una ricca proposta pensata per tutte le fasce d’età. Questa domenica, il Complesso monumentale di San Francesco sarà teatro di un duplice appuntamento con una giornata dedicata alla musica medioevale e ai canti gregoriani: dalle 10 alle 13 ci sarà il workshop con il musicista Enrico Correggia dal titolo “Il Cantiere delle Voci. Uno scavo aperto nella nostra Storia” con prenotazione obbligatoria, alle 15 si terrà “Historia Lango…cantorum. Il canto liturgico Longobardo tra le terre di Ambrogio e il Ducato di Arechi” con ingresso libero. Info: www.facebook.com/modulazioni.net

Prosegue la stagione concertistica I suoni della Pietra che durerà fino a questa domenica.

Oggi appuntamento a Bergolo alle 16 con il Duo pianoforte. Info: www.comune.bergolo.cn.it





Questa domenica, 17 settembre, alle ore 15, arriva a Sant'Anna di Valdieri il Teatro degli acerbi con Pinin e le Masche, spettacolo di Luciano Nattino, liberamente tratto dal racconto di Davide Lajolo, per spazi non convenzionali e a stretto contatto con il pubblico, con Massimo Barbero e la regia di Fabio Fassio. Info: www.parcoalpimarittime.it/agenda





Il Conservatorio Ghedini propone un appuntamento musicale presso la Sala “Mosca” a Cuneo: oggi è in programma il concerto dell’Harps Quartet Melody intitolato A spasso qua e là per il mondo. La formazione musicale, nata nel 2023 nella classe di Arpa dell'Istituto, è composta dalla docente Fernanda Saravalli e da tre suoi allievi: Francesco Cassone, Elisabetta Isoardi e Sophia Schivo. Nel programma del concerto, durante il quale saranno proposti anche brani di Andrès, Lehar, Molnar e Ortiz, spicca la prima esecuzione assoluta di Harpissima, un brano composto dal compositore Vincenzo Napoli come omaggio al mondo dell'arpa e alla professoressa Saravalli stessa. Info: www.facebook.com/conservatorio.cuneo

Ecco alcuni degli spettacoli in programma a Bra in occasione di Cheese. Oggi alle 20.30, in piazza Caduti della Libertà, è in programma lo spettacolo con Filippo Bessone e Luca Occelli, L’ora canonica, una serata musicale, comica e allo stesso tempo riflessiva caratterizza lo spettacolo l’ora canonica di Filippo Bessone e Luca Occelli in scena nelle vesti di padre Filip e il suo chierichetto.

Alle 18.30 appuntamento con Blues in the night, trio composto da Enzo Fornione al pianoforte, Carlo Gaia alla batteria e chiara rosso alla voce, tutti docenti della Fondazione Fossano Musica e dell’istituto “Gandino” di Bra, e musicisti attivi nel panorama musicale italiano e internazionale. La partecipazione è libera e gratuita. Tutti gli spettacoli su: https://cheese.slowfood.it





Castelli aperti





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche questa domenica saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola, a Busca il Castello del Roccolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it