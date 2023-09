Sono aperte le iscrizioni alla International School di Moretta, metodo Helen Doron

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingue della International School di Moretta, che opera ormai da un paio d’anni ed ha convinto anche i più scettici che, grazie al metodo Helen Doron, sia bimbi che adulti hanno una chance in più per apprendere in modo corretto sia la lingua inglese che altre lingue.

Delia Peña, la titolare, quest’anno ha davvero messo a disposizione un’offerta formativa che incontrerà i gusti e le ambizioni di tutti.

IL CALENDARIO

Ricordiamo che tutti gli insegnanti dei corsi Helen Doron English sono certificati e competenti per lavorare con bambini e ragazzi nelle diverse fasce d’età. La formazione internazionale è continua, con training e seminars annuali, valutazioni e monitoraggi costanti sia per la preparazione didattica che pedagogica. Gli insegnanti Helen Doron English svolgono il loro lavoro con amore e passione, trasmettendo ai bambini molto più che semplici nozioni di inglese.

International School di Delia Peña - Via Pollano 21, Moretta (CN) - Tel. 348.9598293 - e-mail: saluzzese@helendoron.com