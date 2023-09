Le Confraternite braidesi hanno salutato il padre spirituale don Giorgio Garrone

Confraternite di Bra riunite insieme per il saluto a don Giorgio Garrone, per lunghi anni assistente ecclesiastico e spirituale dei Battuti Neri e dei Battuti Bianchi. L’ex parroco di Sant’Andrea e Sant’Antonino è stato chiamato dall’arcivescovo, monsignor Roberto Repole, alla guida del Seminario di Torino, dopo 12 anni di servizio pastorale sotto la Zizzola.



Al termine della Messa di domenica 10 settembre nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, il ringraziamento a don Giorgio è stato espresso dai presidenti Roberta Comoglio (Battuti Neri) e Valter Manzone (Battuti Bianchi) per aver guidato i passi dei due sodalizi, manifestando la propria disponibilità alla collaborazione, allo scambio di idee e, soprattutto, all’amicizia fondata sulla fede.