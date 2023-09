Donate nuove attrezzature alle scuole di Nucetto, in ricordo di Lollo Gazzano

In occasione della ripresa delle lezioni per il nuovo anno scolastico, il sindaco di Nucetto, Enzo Dho, ha incontrato e salutato gli alunni e le insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria.

Tante le novità che accompagneranno questo nuovo anno scolastico: infatti, a partire dal 2 ottobre prenderà il via il tempo prolungato con la possibilità di avere tre pomeriggi aggiuntivi in cui si faranno attività didattiche, formative e sportive.

Inoltra, in concomitanza con la ripresa delle lezioni, la famiglia di Lorenzo Gazzano, "Lollo", scomparso prematuramente all'età di dieci anni, ha voluto donare nuove attrezzature per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria di Nucetto, una piramide in legno e due canestri da basket.