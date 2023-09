Esercitazione degli Aib in Alta Val Tanaro: sostituite le vasche per il rifornimento d'acqua

Nella giornata di sabato 16 settembre si è svolta l'esercitazione provinciale del Corpo Volontari Antincendi Boschivi in Alta Val Tanaro, sotto la supervisione dell'Ispettorato della provincia di Cuneo.

L'attività ha coinvolto tredici squadre (Bra, Canale, Castino, Ceva, Chiusa Pesio, Cortemilia, Frabosa, Garessio, Macra, Montà, Ormea, Peveragno, Priero), per un totale di circa sessanta volontari suddivisi in tre cantieri: Bagnasco, Garessio ed Ormea.

La finalità è stata quella di sostituire, in due siti, le vetuste vasche per il rifornimento d'acqua degli elicotteri per interventi di spegnimento in zone impervie o in caso di incendi particolarmente estesi. Queste, non più a norma, sono state rimpiazzate da altre più funzionali con una capienza di quarantaduemila litri.

A Garessio, in località Deversi, si è provveduto alla pulizia delle aree limitrofe al bacino in cemento per il rifornimento d'acqua dell'elicottero e alla sostituzione della recinzione, per eliminare eventuali pericoli per la fauna e anche per la popolazione.

Gli obiettivi sono stati raggiunti con successo e nei tempi previsti, grazie all'importante dispiegamento di mezzi (circa diciassette) e alla proficua sinergia tra le squadre.

Quest'intervento rientra nei compiti del Corpo dell'A.I.B., tra i quali si possono annoverare la lotta agli incendi boschivi, l'estinzione del fuoco, la sorveglianza del territorio, servizio di protezione civile e la manutenzione dei punti d'acqua.

Ogni anno infatti sono molti i volontari impegnati sia nelle emergenze su tutto il territorio italiano, sia per i pattugliamenti nelle regioni meridionali più a rischio incendi durante il periodo estivo. La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale, durante il quale si sono rafforzati i legami fra le squadre ed il senso di solidarietà che contraddistingue il Corpo dei Volontari Antincendi Boschivi.