La CRI Mondovì presenta il nuovo corso per i volontari

Al termine di un’estate intensa e impegnativa, che ha visto i volontari impegnati, oltre che nei servizi di emergenza e trasporti sanitari, anche in servizio per gli eventi e le manifestazioni sul territorio; il Comitato della Croce Rossa Mondovì invita tutti a partecipare numerosi al corso di presentazione per diventare volontari.

L'incontro è in programma lunedì 25 settembre alle 20.30 presso la sede di via Croce Rossa n.4 a Mondovi.

Nel corso della serata verrà data a tutti la possibilità di conoscere le tante attività nel campo sanitario e del sociale che la Croce Rossa può offrire; verrà illustrato inoltre come si svolge il corso di accesso, cosa si può fare con la partecipazione ai corsi e come occupare nel miglior modo possibile anche solo poche ore del proprio tempo libero.