Valdieri: al Santuario di Sant'Anna si ricorda Roberto Barbero

Sabato 23 settembre alle ore 17 a S. Anna di Valdieri si svolgerà una manifestazione in ricordo di Roberto Barbero e per l'ampliamento della capanna sociale del Cai di Cuneo nel vallone della Vagliotta a lui intitolata.



Il giovane promettente alpinista cuneese morì nel 1963 alla Cima Plent in Valle Gesso. Il gruppo de”Gli Amici di Roberto”in suo ricordo realizzò il bivacco nel 1965, oggi capanna sociale, ed è tuttora attivo nella gestione della struttura, con il recente supporto della sottosezione di Borgo S. Dalmazzo del Cai di Cuneo.



Il programma della manifestazione di sabato 23 prevede alle ore 17 la benedizione del parroco di S. Anna, i saluti del sindaco di Valdieri, del presidente del Parco Alpi Marittime e del Cai di Cuneo. Interverrà la corale “La Baita” del Cai di Cuneo e Cesco Piumatto declamerà poesie piemontesi.



Seguirà un aperitivo e la cena presso la Casa alpina (prenotazioni al 333.266.6450). La manifestazione sarà anche occasione per presentare i lavori di ampliamento della capanna sociale dove sono stati realizzati i servizi igienici e una piccola tettoia.



I lavori sono stati affidati all'impresa Paolo Franco di Valdieri con il supporto di Marco Chiavazza di Entracque. L'intervento di ampliamento è finanziato dalla sezione Cai di Cuneo con l'apporto di numerosi benefattori e sostenitori: Piccola Bottega di Architettura di Entracque, l'ing. Carlo Gandino, le ditteTomatis Lamiere ed Europietre di Caraglio.



La lavanderia Elivan ha lavato gratuitamente coperte, federe e coprimaterasso che sono stati trasportati in quota dagli scout dell'Agesci, Gruppo Cuneo 17, reparto J. Livingstone (Aquile e Falchi). Un grande aiuto è stato dato da Luciano Ellena e dalle sue “allieve mulattiere” che hanno trasportato molti materiali con i muli.



E' anche stata avviata una raccolta fondi, ancora attiva (IBAN IT 87X03069 10213 1000 0000 1121, Intesa S. Paolo, Cai Cuneo raccolta fondi Rifugio Barbero)