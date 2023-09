A Fossano sorgerà il primo monumento dedicato al Carabiniere Ausiliario: al via la due giorni con il raduno ACA [VIDEO]

L’evento si aprirà sabato 30 settembre alle ore 17 con l’ammassamento in via Roma per poi procedere successivamente alla sfilata che partirà intorno alle ore 17,45 verso il parco cittadino. Alle 18,30 verrà inaugurato il primo monumento al carabiniere ausiliario, mentre alle 19 sarà aperto il Villaggio Aca in piazza d’Armi. Dalle 20 cene a pasti self service gestiti dalla Pro Loco.