Mondiale Flat Track: un velocissimo Elia Bartolini si impone a Boves

Boves 16-17 settembre. La terza prova valida per il campionato del mondo di flat track, organizzata dalla Federazione Internazionale Motociclistica in collaborazione con il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, in programma sul Bisalta Motorpark per sabato 16 settembre, è stata sospesa nel corso della quinta delle sedici manche, a causa di un violento scroscio di pioggia, che ha reso il terreno di gara impraticabile.

La Giuria Internazionale, dopo circa un’ora dall’inizio delle gare, ha pertanto preso la decisione di rimandare la manifestazione alla domenica, giorno in cui il cielo era coperto, ma fortunatamente senza pioggia.

Al via della gara si erano presentati ventotto piloti, tra i quali una ragazza, l’austriaca Yasmin Poppenreiter, in rappresentanza di ben undici nazioni, che hanno effettuato prove libere ed ufficiali nella mattinata del sabato.

Il terreno di gara reso pesante dalla pioggia caduta, ha richiesto un grande lavoro degli organizzatori, che hanno cosparso la pista di sabbia per cercare di asciugare e compattare il terreno, che dopo la preparazione si è presentato in buone condizioni, permettendo il regolare svolgimento della manifestazione, che ha preso il via alle ore 10,30, senza l’effettuazione di alcuna prova.

Dopo un lunga serie di manche combattutissime della durata di sei giri, è stato stilato l’elenco dei piloti ammessi alla finalissima, che ha decretato il vincitore del Gran Premio d’Italia e del Piemonte di Flat Track. Otto i piloti ammessi: i primi sei classificati in base ai risultati conseguiti nelle varie manche ed i primi due classificati della last chance: il velocissimo Elia Bartolini e l’inglese Tim Neave. Da riscontrare l’assenza dell’italiano Matteo Boncinelli, vincitore con la Gas Gas della seconda prova del mondiale, disputata in Ungheria, che ha avuto la peggio in una caduta, che lo ha costretto a rinunciare alla gara.

Al via della finalissima, prevista su dieci giri del tracciato, scatta al comando la Zaeta (moto costruita interamente in Italia) dell’argentino Matias Lorenzato, insidiato da vicino dallo statunitense Sammy Halbert (Gas Gas), che all’ultima curva del secondo giro entra duro sull’argentino, provocandone la caduta. Gara sospesa e squalifica dell’americano, con nuova ripartenza.

Nuovo scatto perentorio di Lorenzato, seguito dall’australiano Jarred Brook (Husqvarna) e dall’olandese Menno Van Meer (Honda) ma Elia Bartolini, dopo una partenza non favorevole, si produce in una fantastica progressione che lo porta a sorpassare gli avversari che lo precedono per portarsi alle spalle dell’argentino, con il quale ingaggia una breve bagarre, dalla quale esce ben presto vincitore, andando a tagliare il traguardo in impennata, applaudito dal pubblico.

Assente Boncinelli, il primo degli italiani in classifica è Vittorio Emanuele Marzotto (Fantic), classificatosi in nona posizione, con all’attivo la vittoria di due manche.

Al termine della gara, conclusasi verso le ore tredici, si è svolta la premiazione, che ha visto salire sul gradino più alto del podio del Bisalta Motorpark di Boves il ventenne cesenate Elia Bartolini (Yamaha), affiancato dall’argentino Matias Lorenzato (Zaeta), piazzatosi secondo e dall’australiano Jarred Brook (Husqvarna), giunto in terza posizione. Solo settimo lo spagnolo campione del mondo 2022 Gerard Bailo (KTM).

La classifica di giornata ha visto pertanto Elia Bartolini (Yamaha), imporsi su Matias Lorenzato (Zaeta), Jarred Brook (Husqvarna), Menno Van Meer (Honda), Tim Neave (Yamaha), Ervin Krajcovic (KTM), Gerard Bailo (KTM) e Sammy Halbert ( Gas Gas). Seguono altri diciotto classificati.

Il ceco Ervin Krajcovic (KTM) si porta al comando del mondiale, seguito dallo spagnolo Gerard Bailo (KTM), che ha contenuto i danni e dall’argentino Matias Lorenzato (Zaeta). L’italiano Matteo Boncinelli (Gas Gas), pur non acquisendo alcun punto, risulta settimo nella classifica del mondiale.

In conseguenza dell’annullamento della gara dei sabato, la prova di campionato italiano flat track, in programma per domenica 17 settembre, è stata cancellata.