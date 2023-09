Maurizio Paoletti, ex Forza Italia, formalizza la sua adesione a Fratelli d’Italia

Un anno fa, a fine ottobre 2022, Maurizio Paoletti, sindaco di Boves, giustificava le sue dimissioni da coordinatore provinciale di Forza Italia per impegni legati alla sua professione di avvocato e precisava: “Non abbandono Forza Italia che, ad oggi, è l’unico partito moderato in cui mi riconosco… Credo, parimenti, che all’interno del partito sia necessario e non più rinviabile un ricambio generazionale; a partire dai vertici nazionali per poi scendere in ambito locale”.

Sembrava essere un arrivederci e non un addio quello di Paoletti, che così concludeva: “Confido che la consapevolezza di questa costante perdita di consensi che registriamo da anni, soprattutto nell’elettorato giovane, consenta una riflessione che avvii il rinnovamento che attendiamo da troppo tempo”.

Dopo un anno sabbatico, ieri hanno trovato conferma le voci che il nostro giornale già aveva registrato mesi fa.

Ieri a Savigliano – nel corso dell’assemblea provinciale – il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, William Casoni, ne ha dato comunicazione ufficiale: Paoletti si è tesserato a FdI.

In predicato per lui – secondo autorevoli voci del partito di Giorgia Meloni – ci sarebbe un posto da assessore in Provincia, quando si ritornerà all’elezione diretta.

Ovviamente in caso di vittoria del centrodestra, ma questo è un dato che in Fratelli d’Italia viene dato per assodato.

Esclusa invece una sua candidatura alle regionali anche perché la lista d’attesa degli aspiranti ad un seggio a Palazzo Lascaris dal Cuneese è già lunga e ogni giorno che passa si arricchisce di qualche… sognatore.

Il prossimo anno Paoletti concluderà il suo secondo mandato consecutivo da sindaco e non è detto che si ricandidi anche qualora venisse modificata la normativa con la facoltà di un terzo mandato.

Ha salutato gli amici di Forza Italia con questo messaggio sulla chat azzurra del Cuneese: “Cari amici dopo un anno dalle mie dimissioni di coordinatore provinciale, come avevo già riferito a Franco (Graglia), ho accettato la proposta di un nuovo impegno che mi è stata fatta da FdI.

Credo di non avere "debiti" con il partito per il quale mi sono sempre speso senza ambiguità e senza nulla pretendere. So di essere invece in credito della vostra personale amicizia che resta per me molto importante e che confido, ci troverà sempre schierati dalla stessa parte. Con amicizia vi saluto e lascio il gruppo”.