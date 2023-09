Bruna Lavezzo è il nuovo primario di Anestesia e Rianimazione di Savigliano

Bruna Lavezzo è il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Savigliano. Nominata dal direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra lo scorso 15 settembre, prenderà servizio l'1 novembre.

Nata a Pianezza (Torino) 56 anni fa, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino con 110 e lode, ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione oltre a quella in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva presso lo stesso Ateneo, sempre con il massimo dei voti e la lode.

Dopo un periodo di lavoro presso la Terapia Intensiva Epatobiliare dell’ospedale pubblico Paul Brousse a Villejuif (Parigi) tra il 1996 e il 1997, è stata medico urgentista nel Servizio di Emergenza 118 dell’Asl Torino 5 (Chieri-Carmagnola) tra il 1997 e il 1998, passando quindi all’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dove opera tutt’ora.

Ha svolto attività clinico assistenziale nella maggior parte dei settori del Servizio di Anestesia e Rianimazione ospedaliera: dall’assistenza in anestesia e terapia antalgica per interventi di chirurgia addominale maggiore, all’assistenza in anestesia per trapianti di fegato, pancreas e trapianti combinati in adulti; attività di assistenza anestesiologica in chirurgia vascolare e nel trapianto pediatrico, chirurgia epatica pediatrica e terapia intensiva pediatrica post-trapianto. Ha inoltre svolto attività nell’area di terapia intensiva multi-organo.

Docente al corso di laurea in Scienze Infermieristiche, vanta un ricco curriculum di partecipazione a corsi e convegni, anche in qualità di relatore e a studi clinici ed è autrice e coautrice di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali internazionali.

Il direttore Guerra: “Ringrazio la dottoressa Ilaria Blangetti, direttore di Anestesia e Rianimazione a Mondovì, che ha retto dallo scorso mese di gennaio, anche la struttura di Savigliano. Do il benvenuto alla dottoressa Lavezzo e le auguro buon lavoro".