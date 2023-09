Baby parking, la Giunta di Paesana riconferma le tariffe

Le finalità del servizio di baby parking sono il rispondere alle esigenze dei genitori che necessitano di affidare i figli per alcune ore a persone competenti e in un ambiente accogliente e sicuro, all'interno del quale sviluppare la socialità e la comunicazione, l’offrire un ambiente sereno e sicuro per l’affidamento quotidiano e continuativo dei figli a figure diverse da quelle parentali, l’offrire ai bambini e alle bambine, seppur con una frequenza limitata, opportunità di crescita e di conoscenza in un ambiente ricco di gioco, creatività e socialità, l’offrire ai bambini un luogo in cui sperimentare e sviluppare le proprie capacità cognitive, relazionali e motorie.

Il prezioso servizio continuerà a essere operativo dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì e costerà 50 euro il pacchetto da 10 ore, 125 euro il pacchetto da 25 ore, 200 euro il pacchetto da 200 ore e 350 euro il pacchetto mensile.