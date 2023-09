Atletica, Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20: l'Italia di Adele Roatta sul gradino più alto del podio

Due successi azzurri nel Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20 con Margherita Voliani e la squadra femminile che salgono sul gradino più alto del podio.

Diciassettesima posizione per la morozzese Adele Roatta (17:30). alla sua terza maglia azzurra.

L'analisi del tecnico Augusto Griseri: "Prova di sostanza da parte dell'atleta morozzese che, pur in una giornata non brillantissima, ha onorato la maglia azzurra, confermando di essere sempre tra le migliori italiane e contribuendo al meritatissimo oro a squadre nella classifica femminile e al secondo posto nella combinata. Non a caso è la veterana della maglia azzurra nelle categorie giovanili come le è stato fatto notare durante l'intervista in diretta dai commentatori Stefano Scaini e Anna Incerti, entrambi ex maratoneti di caratura internazionale"

Per Adele adesso ci sarà la finale del C.D.S. UNDER 23 SU PISTA - Finale "A" Oro a Modena sui 5000m a fine mese.

"Poi focalizzeremo la preparazione invernale sui cross partecipando alle gare di selezione di corsa campestre cercando la convocazione in Nazionale per gli Europei di cross che si svolgeranno a Bruxelles".