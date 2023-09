Corsa in montagna: Simone Giolitti è campione italiano U23

Domenica 17 settembre la Val Gandino ha ospitato la seconda e decisiva prova, tutta in salita, dei Campionati italiani individuali di corsa in montagna con l’organizzazione della Recastello Radici Group e la base operativa a Casnigo, su un tracciato lungo 10 km per un dislivello positivo di 1100 metri.

Nella prova assoluta maschile, Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) taglia il traguardo al settimo posto. Il piemontese è nel gruppo di testa subito dopo la partenza, alle spalle del battistrada Luciano Rota che poi viene ripreso, dopo il tratto più duro della gara, al settimo chilometro, è ancora in lotta per il podio, subisce poi una leggera flessione nel finale.

Nella categoria promesse, la prova di Val Gandino vede il ritorno di Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) ad alti livelli; il cuneese chiude 16mo assoluto e primo tra gli u23, con 23 secondi di vantaggio su Manuel Zani.

Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) è terzo nella prova di giornata, con un ritardo di oltre due minuti dal compagno di club, ma svetta nella classifica finale del campionato italiano, nel quale era leader dopo la prova di Limana, aggiudicandosi così la maglia tricolore.

Con il successo di giornata, Mattio è invece secondo nella classifica tricolore. Giolitti è 26mo nella classifica assoluta, davanti al compagno di club Manuel Solavaggione, 29mo.

Tra gli juniores, vittoria di giornata per il burundese Therence Bizoza (Atl. Saluzzo) che domina la prova in 35:44. Il club cuneese piazza anche Tommaso Olivero al nono posto (39:13) e Amorin Gerbeti al 10mo (39:35). Sesto posto per Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia), quinto nella classifica valida per il campionato italiano, con un ritardo di poco superiore ai 30 secondi dalla medaglia di bronzo. Con il piazzamento odierno, il valsesiano chiude la classifica tricolore al quarto posto, ottavo Gerbeti. Tra i primi 20 di giornata anche Massimo Guglielmo (Atl. Susa Adriano Aschieris), 19mo.

Per quanto riguarda la gara femminile, si porta al comando fin dalle prime battute la favorita, la keniana Joyce Muthoni Njeru (Atl. Saluzzo). Dopo una gara tutta al comando, taglierà per prima il traguardo in 1h02:28, dominando la prova di giornata con oltre due minuti di vantaggio sulla seconda classificata, Sara Bottarelli. Prima delle piemontesi al traguardo è Gessica Peyracchia (PodValle Varaita), sesta nella classifica assoluta e quinta in quella del campionato italiano; precede Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), settima a 7 secondi da Peyracchia. Scaini, con il piazzamento odierno, chiude al quarto posto la classifica tricolore, a 5 punti dal bronzo di Alice Gaggi.

Per l’Atl. Saluzzo da segnalare anche i piazzamenti di Iris Baretto (15ma e ottima 10ma nella classifica del campionato italiano), Arianna Dentis (16ma), Nadia Re (17ma).

Tra le u23, spicca il terzo posto di giornata dell’azzurra Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani), 11ma assoluta; il risultato di giornata le vale anche il terzo posto nella classifica del campionato italiano di categoria (quinta in quello assoluto). Quarta Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris), 20ma della classifica assoluta. Seguono Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita), quinta (quarta nella classifica del campionato italiano), e Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo), sesta.

Nella prova juniores, Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita) chiude quarta, stesso piazzamento che occupa nella classifica finale tricolore, a pari punti con la terza (Elisa Peverelli).