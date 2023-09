Racconigi Cycling Team: Irene Cagnazzo d'argento al Giro delle Marche in Rosa

Secondo posto per la cuneese di Bra Irene Cagnazzo nella sesta edizione del “Giro delle Marche in Rosa”, challenge suddivisa in tre prove riservata alla categoria donne open.

La forte portacolori del Racconigi Cycling Team, dominatrice della seconda prova con arrivo a Villa Musone di Loreto (AN), si è giocata il trionfo finale nella prova conclusiva di Offida (AP), sulle strade di un tracciato molto impegnativo, costellato da diversi strappi tra le vie del borgo del merletto, per complessivi 90 chilometri. L’atleta diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, ben supportata dalle preziose compagne di squadra Arianna Giordani, Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros, Asia Rabbia, Elisa Roccato ed Alessia Sgrisleri, ha colto il secondo posto nello sprint che ha deciso la graduatoria di giornata riservata alla categoria donne junior. Grazie a questo risultato la Cagnazzo, quinta nella cronometro d’apertura, è salita sul secondo gradino del podio della classifica generale riservata alla sua categoria. Da segnalare anche l’undicesimo posto dell’emiliana Arianna Giordani e la tredicesima piazza della campionessa italiana su pista Asia Rabbia.

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR TERZA PROVA “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA” AD OFFIDA (AP):

1) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

2) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

3) Luccon Sara (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

5) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

6) Laudi Irene (Team Gauss)

7) Trussardo Valentina (Ciclismo Insieme)

8) Zanzi Valentina (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA”:

1) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria) - Punti 130

2) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team) 125

3) Luccon Sara (UC Conscio Pedale del Sile) 105

4) Baima Anita (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 100

5) Zanzi Valentina (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 95

6) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service) 80

7) Laudi Irene (Team Gauss) 40

8) Bianchi Arianna (Isolmant - Premac - Vittoria) 30

9) Trussardo Valentina (Ciclismo Insieme) 25

10) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 25