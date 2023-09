Skiroll, Coppa Italia NextPro: Elisa Sordello seconda nell'individuale a cronometro di Bobbio

Seconda giornata di gare a Bobbio (Piacenza) dove si sono disputatele gare in salita che hanno assegnato i titoli italiani Master, oltre che i punti di Coppa Italia NextPro. Il format era una mass start in tecnica classica da 1 km per Under 10, 2 km per Under 12,4 km per Under 14, 6 km per Under 16 e per i Master nati fino al 1958.

Invece, Giovani, Senior e Master hanno gareggiato in una individuale a cronometro in tecnica classica da 6 km per le donne e 9 km per gli uomini che hanno regalato i titoli tricolore ai master.

Lorenzo Riccardo Masiero (Valdobbiadene) è il più veloce a completare i 9 Km tagliando il traguardo con il tempo finale di 32'47''5 infliggendo ben 52'' su Carlo Cantaloni (Marzola), primo tra gli U20. Sul terzo gradino del podio Riccardo Munari (Valdobbiadene) con un ritardo di1'14''9 sul compagno di squadra.

Weekend più che positivo per Lisa Bolzan: l'atleta dello sci club Orsagobissa il successo ottenuto ieri nella sprint 200 metri e porta a casa anche la vittoria nella gara odierna. Alle spalle della 28enne, la piemontese Elisa Sordello (Alpi Marittime) a 53'' di distacco dalla vincitrice e Paola Beri (Valsassina) che chiude al terzo posto e vince il titolo italiano nella categoria Master F2 femminile. Ai piedi del podio Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) che chiude al 4° posto ma è 1ª tra le U20.

Buone le prestazioni nelle categorie Master: argento per Alessandra Gallo (Valle Pesio) tra le Master F1, mentre Simonetta Carboni (Valle Pesio) è bronzo tra le Master F3. Proprio in questa categoria ai piedi del podio si classifica Silvia Maria Cina (Valle Pesio) e 5ª Svitlana Viktorivna Tsymbal (Nordico Serravalle).Tra i Master M4 il piemontese Armandino Faggio (Valle Pesio) ha chiuso al 5° posto nella gara vinta da Giuseppe Antonio Garvasoni(Zanetti-Goggi). Tra i Master M3 i piemontesi Alberto Cina (Valle Pesio) e Sergio Cao(Nordico Serravalle) chiudono rispettivamente al 9° e 13° posto.