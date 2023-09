Rimandato l'incontro con Ferruccio Gard al museo civico di Savigliano

AGGIORNAMENTO

L'evento previsto per sabato 23 settembre al museo civico di Savigliano con il maestro Ferruccio Gard – artista fra i pionieri dell’arte cinetica e optical ed ex telecronista di “90° minuto” – è rimandato a data da destinarsi per motivi di salute del giornalista. Non appena possibile sarà fissata e comunicata una nuova data dell'incontro, in cui sarà svelata come da programma l'opera donata al museo saviglianese da Gard. ++++++++++++++++++++++++++

Oltre che giornalista e telecronista della trasmissione “90° minuto” , vanta una lunga attività artistica e si dedica anche alla scrittura.

È il maestro Ferruccio Gard, che sabato 23 settembre sarà al museo civico “A. Olmo” di Savigliano. Il motivo? Lo svelamento di un'opera donata al museo proprio da Gard: un quadro che sarà esposto nella sezione del percorso espositivo del Museo appositamente dedicata all’arte cinetica e optical.

Il programma prevede alle 10.30 la presentazione del quadro e, a seguire, dell'ultima fatica letteraria di Gard: “Com’è gialla Venezia” (Mazzanti editore), un thriller tra delitti, satira e comicità.

Intervengono l'assessore alla Cultura del Comune di Savigliano Roberto Giorsino ed i giornalisti Guido Martini (Il Saviglianese) ed Andrea Giaccardi (Corriere di Savigliano).

Nel pomeriggio, alle 15.30, il maestro Ferruccio Gard terrà la conferenza dal titolo “Nell’arte contemporanea il brutto ha più successo del bello. Perché?”. È prevista la proiezione di un centinaio di fotografie, in un viaggio fra stravaganze, provocazioni, eccessi e trasgressioni dell’arte moderna.

"Per la nostra città è un onore ed un orgoglio avere in visita il maestro Ferruccio Gard – affermano l'assessore alla cultura Roberto Giorsino e la direttrice del museo civico Silvia Olivero –. Gli siamo grati per l'opera che ha voluto donarci: lui è stato tra i pionieri dell'arte cinetica, e presso il museo cittadino c'è una sezione dedicata proprio all'arte contemporanea programmata e cinetica (una peculiarità, in un museo tradizionale). Il suo quadro, dopo lo svelamento, sarà posto in tale sezione ed andrà a far parte del percorso permanente".