Il Pinguino di PEPINO compie 85 anni e presenta la nuova proposta con il Granulato alla Nocciola Piemonte IGP

Il Pinguino 1938 compie i suoi primi 85 anni e li festeggia a Cheese 2023 – manifestazione diventata eccellenza riconosciuta in tutto il mondo – con un incontro – moderato dal giornalista Beppe Gandolfo – a cui hanno preso parte il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la Presidente del Consorzio di Tutela della Nocciola Piemonte IGP Isabella Ciattino e l’Amministratore Delegato di Gelati PEPINO 1884 – Alberto Mangiantini. Presenti all’incontro anche il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e il Vicepresidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Silvio Barbero.

L’incontro è stato un momento di festa e anche di presentazione di una novità del brand torinese: è stato infatti lanciato il Pinguino Granulato, primo stecco composto da gelato, copertura e granella tutti a base di Nocciola Piemonte IGP. Un prodotto che apre una nuova linea per Gelati PEPINO 1884 lanciata proprio in occasione del compleanno dell’iconico Pinguino.

“Dall’incontro tra il Pinguino, che è “born in Piemonte” una eccellenza nata nel nostro territorio, e la Nocciola Piemonte IGP, la più buona del mondo, non può che nascere un prodotto unico che è immagine della nostra terra - ha dichiarato Alberto Cirio –. Quando il lavoro quotidiano dei consorzi come quello della Nocciola Piemonte IGP, che salvaguardia qualità e veridicità dei prodotti, si unisce a quello di aziende riconosciute nel mondo, non possiamo che esserne fieri”.

“Da sempre lavoriamo sulla qualità e sull’innovazione” – ha commentato Alberto Mangiantini AD Gelati PEPINO 1884 – “sapendo che tutti fanno i granulati, ma non tutti i granulati sono uguali, perché all’importanza fondamentale delle materia prime bisogna affiancare la capacità di saperle lavorare per creare un prodotto unico come noi crediamo sia il Pinguino Granulato che presentiamo oggi per la prima volta e che sarà in commercio a partire dalla prossima settimana”.

“La mission del Consorzio è quella di valorizzare un prodotto come la Nocciola Piemonte IGP, e siamo davvero contenti che Gelati PEPINO 1884 abbia scelto di festeggiare il compleanno del Pinguino con un nuovo prodotto nel quale la nostra nocciola incontra il latte in un binomio davvero unico” – ha dichiarato la Presidente del Consorzio di Tutela della Nocciola IGP – Isabella Ciattino.

“Che il Pinguino sia con voi!” è il saluto con cui l’AD Alberto Mangiantini ha concluso l’incontro.



I NUMERI DI GELATI PEPINO 1884

Fatturato 2022: 3,3 MILIONI

Numero Dipendenti: 18

Quante referenze ha oggi Gelati PEPINO 1884: oltre 100

Quanti tipi di PINGUINO sono in commercio: 6 crema, gianduja, menta, violetta, caffè, fior di latte.

Quante versioni special di Pinguino sono state fatte: almeno 10

Frutta bio utilizzata in un anno: circa 30.000 kg

Latte, panna e burro utilizzati in un anno: circa 75.000 kg

Stecchi prodotti in un anno inclusi pinguino e sorbetti: circa 2 milioni