Open Day Cap Nord Ovest: grande attesa per l'evento dedicato al mondo dell'agricoltura

La sede Cap Nord Ovest di Cuneo ospiterà il 23 settembre 2023 dalle 10.00 alle 18.00 l’evento Open Day, ideato e progettato per far conoscere il ruolo che il Consorzio Agrario offre al contesto dell’agricoltura professionale ed alle esigenze dei privati. L’evento, aperto a tutte le aziende agricole, alle loro famiglie ed a tutta la cittadinanza, si propone come un importante momento di incontro, confronto e dialogo volto a presentare la vasta gamma di prodotti e servizi offerti. I visitatori avranno l’opportunità di essere coinvolti in un percorso espositivo di oltre 40 stand, potranno partecipare alle conferenze incentrate sul mondo agricolo e sulle sfide per il futuro e prendere parte alle attività di intrattenimento e convivialità quali i laboratori per grandi e piccoli, la fattoria didattica, la lotteria e il pranzo offerto ai partecipanti. Un ampio spazio espositivo sarà dedicato all’intera gamma di trattori, mietitrebbie e macchine per la fienagione a marchio Massey Ferguson, di cui Cap Nord Ovest è concessionario ufficiale.

Il valore dell’adesione all’iniziativa è riassunto nelle parole del Presidente Adriano Cavallito: “Abbiamo immaginato l’evento come uno spazio di incontro e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, realizzato con l’intento di rafforzare il legame con l’agricoltura e con il territorio”. Le conferenze rappresenteranno un’occasione di confronto sulle diverse forme di sostenibilità, tema di assoluta attualità nel dibattito pubblico e nella comunicazione aziendale. I temi trattati spazieranno dai contratti di filiera “Gran Piemonte”, al contesto zootecnico del Nord Ovest, dalle attività di Precision Farming applicate sulle colture risicole e viticole all’irrigazione localizzata.

L’Open Day offrirà una preziosa panoramica del Consorzio che evolve e che sta già affrontando delle sfide importanti per il futuro. Per informazioni più dettagliate sull’evento, clicca qui: https://www.capnordovest.it/open-day-2023/.

Cap Nord Ovest si propone come punto di riferimento per il mondo agricolo, sia in termini di competitività economica che di qualità e quantità dei servizi offerti, con l’obiettivo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola. Le linee guida della società sono tutelare e valorizzare le tipicità del territorio, promuovere e sostenere lo spirito imprenditoriale e conciliare gli interessi aziendali con la salvaguardia dell’ambiente. Chi si affida al Consorzio non è un semplice cliente ma un partner da sostenere al meglio per fare un lungo e proficuo tratto di strada insieme: “siamo al vostro fianco, sempre”.