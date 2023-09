A Montà d’Alba una tavola lunga 130 metri

Grande successo per la prima edizione della cena 'Beica che Tàula', organizzata dal Comitato Commercianti Montatesi, che si è svolta, venerdì 8 settembre, lungo via Cavour, la via principale del concentrico.

Il lungo tavolo sontuosamente allestito, si è snodato per ben 130 metri accogliendo i 190 commensali arrivati per gustare l’ottimo menu proposto e gli straordinari vini del territorio.

Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco Andrea Cauda: “L’evento ha coinvolto tante realtà commerciali di Montà. È stata davvero una bella serata”.

Il comitato organizzativo ringrazia l'Aca, il gruppo AIB e PC, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il gruppo della Croce Rossa di Montà. Si ringrazia anche il Comune, la Polizia Locale, la Pro Loco, il catering Belavista, i Commercianti stessi e tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa bella iniziativa promozionale.

La collaborazione dei commercianti e dei produttori di vino montatesi ha dimostrato che si possono realizzare eventi gradevoli per promuovere le attività locali.

Parte degli incassi verrà utilizzata per i prossimi eventi nel periodo natalizio.