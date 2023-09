Dopo la pausa estiva, il Coro Spiritual's Friends di Bra sta per riprendere le prove settimanali in vista dei prossimi concerti.

"In occasione dell'open day, - spiegano dal gruppo - potrete conoscerci e cantare qualche brano insieme a noi. Vi aspettiamo giovedì 21 settembre alle 21 a Bra in Via Giovanni Piumati n. 69 presso la sede della cooperativa Artistica Music & Show, che ringraziamo per la disponibilità della sala prove."