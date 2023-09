"Parco Tanaro 2.0 - Diamo voce alla natura": al via la campagna di crowfunding su Eppela

Un progetto che si pone come obiettivo la riqualificazione del polmone verde di Alba, il Parco Tanaro, per restituire alla città uno spazio sicuro e piacevole dove possano venire i turisti a passeggiare o i ragazzi a studiare in primavera, oltre a creare un luogo informale di intrattenimento e cultura.

L’Associazione Collisioni, che dal 2009 organizza ogni anno a Novello, Barolo e ad Alba il festival che porta il suo nome ormai conosciuto a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con il Comune di Alba, lancia così Parco Tanaro 2.0 - Diamo voce alla natura, la campagna di crowdfunding attiva fino al 13 ottobre su Eppela.

Una chiamata dal basso per realizzare l’iniziativa sensibilizzando i cittadini a una coesistenza armonica tra natura e uomo fornendo il parco di bidoni per la raccolta differenziata, percorsi guidati che informino i fruitori sull’importanza di tenere un comportamento sostenibile e creare infine uno spazio dove fare intrattenimento e cultura liberamente, uno spazio che sia al servizio delle più sfaccettate realtà cittadine e territoriali.

La campagna fa parte di quelle che hanno vinto il bando +Risorse lanciato da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt in collaborazione con Eppela, principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based (basata sul sistema delle ricompense).

Al raggiungimento del 50% dell’obiettivo, fissato a 10 mila euro, le donazioni, secondo il meccanismo del matching grant, saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: https://www.eppela.com/projects/9821