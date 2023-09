Savigliano, Occelli (FdI): “Perché così pochi fondi dal Pnrr?”

Maurizio Occelli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione al sindaco di Savigliano, Antonello Portera, per chiedergli delucidazioni sui pochi fondi Pnrr a favore della città.

“Il confronto fra Savigliano e le altre sei “sorelle” della Granda è impietoso. Dati forniti dall’Anci – afferma Occelli – vedono, ad esempio, Fossano e Saluzzo, le città più simili e più vicine alla nostra, incassare più del triplo rispetto a Savigliano”.

“Vorrei capire le cause di una differenza così marcata – chiede l’esponente di Fratelli d’Italia – e avere un elenco aggiornato per quanto riguarda i finanziamenti già ricevuti , quelli in attesa e i progetti presentati per la partecipazione ai futuri bandi”.