Permessi turistici dall’Albania e soggiorni in hotel a quattro stelle per spacciare nelle piazze di Alba e Bra [VIDEO]

Duecentoventi militari dell’Arma impegnati dalle prime ore di oggi con l’ausilio di unità cinofile e di un elicottero per l’esecuzione di 45 misure cautelari emesse in particolare a carico di 21 persone finite in carcere, di altre 9 sottoposte agli arresti domiciliari e di due nei confronti delle quali la Procura della Repubblica di Asti ha disposto l’obbligo di dimora, mentre le autorità italiane stanno procedendo nei confronti dei restanti soggetti, residenti in Albania.

Questi i numeri dell’operazione condotta sin dalle prime ore di questa mattina, martedì 19 settembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti.

Un’ingente mobilitazione accompagnata da perquisizioni che hanno portato al sequestro di 860 grammi di cocaina, 415 grammi di marijuana e 8.9 chilogrammi di hashish, oltre a 13mila euro in contanti, a una pistola Beretta semiautomatica, a proiettili, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e a una serra adibita alla coltivazione di cannabis.

A illustrarne i dettagli, nel corso di una conferenza tenuta in mattinata presso la caserma cuneese dell’Arma, il procuratore astigiano Biagio Mazzeo insieme al comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Giuseppe Carubia e ai comandanti delle Compagnie di Alba e Bra, il capitano Giuseppe Santoro, da pochi giorni giunto nella capitale delle Langhe in sostituzione del pari grado Giovanni Ronchi, trasferito in Sicilia, e il maggiore Massimo Caputo, che si appresta invece a terminare il proprio incarico ai piedi della Zizzola per trasferirsi alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Due fitte reti di spaccio quelle sgominate dall’Arma nelle due città a partire da distinte indagini partite nell’ottobre 2022 a carico di altrettanti soggetti di nazionalità albanese. Particolarità delle due organizzazioni, contraddistinte dalla presenza di "personaggi legati tra loro da un accordo consapevole", l’utilizzo come spacciatori di personale "trasfertista", che arrivava in Italia e quindi nelle due cittadine in provincia di Cuneo in forza di permessi turistici della durata di tre mesi, che si traducevano in soggiorni di pari durata da parte di soggetti incensurati di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che stazionavano presso hotel a quattro stelle e altre confortevoli sistemazioni quasi sempre in pieno centro. "Uno stratagemma volto a passare inosservati e a rendere più difficile l’attività repressiva da parte delle forze dell’ordine", hanno rimarcato gli inquirenti.

Più rituale il sistema di comunicazioni messo in piedi dai pusher albanesi, che tenevano i contatti con clienti abituali dell’organizzazione tramite profili business di WhatsApp, anche inserendoli in gruppi realizzati ad hoc e spesso invitandoli a ritirare la merce nelle dimore presso cui soggiornavano e dove custodivano la merce.

A mettere gli inquirenti sulle loro tracce, le segnalazioni arrivate da normali cittadini, insospettiti dai frenetici movimenti dei componenti la banda, che ad Alba in particolare battevano le centralissime zone di piazza Michele Ferrero e piazza Rossetti, come quelle di corso Langhe e corso Europa, come ha spiegato il capitano Santoro. Da quelle segnalazioni ha preso le mosse un’indagine durata un anno e che oggi, per quanto riguarda la Compagnia albese, ha portato a 14 arresti in flagranza di reato eseguiti a carico di 13 soggetti albanesi e di un cittadino italiano, oltre al sequestro di un ingente quantitativo di "cocaina di grande purezza" (420 grammi nascosti in un’automobile quelli rinvenuti con l’operazione odierna).

"Il continuo monitoraggio delle piazze di spaccio e le segnalazioni dei cittadini – ha aggiunto il maggiore braidese Massimo Caputo - ci hanno portato a poter osservare e riprendere passaggi di droga avvenuti a qualsiasi ora del giorno e della notte, in zone centrali e anche vicine a istituti scolastici, in diversi casi".

Tra gli spacciatori pizzicati ai piedi della Zizzola pure una coppia, marito e moglie, impegnata nell’attività di spaccio anche in presenza del figlio minore.

Durante le perquisizioni effettuate oggi a Bra uno degli indagati ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi dal primo piano di un’abitazione, compiendo un volo da un'altezza di 4 metri, ma è stato intercettato e fermato dai militari.

LE MISURE CAUTELARI

Agli arresti in carcere sono finiti, per provvedimento del Gip collegato all’indagine in carico alla Compagnia Carabinieri di Alba, Avdulla Serxho, nato in Albania il 28.08.1999; Cani Lorenzo, nato in Albania il 11.07.2003; Imperato Antony, nato a Novara il 4.04.2000; Perlika Florjan, detto “Marco”, nato in Albania il 13.07.1994; Shkalla Mevlut, nato in Albania il 05.06.1997.

Sempre agli arresti in carcere, per l’indagine in carico alla Compagnia braidese, Badrane Walid detto “Romario”, nato in Marocco il 4.12.1997; Casile Cosimo Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 22/09/1991; Ceka Mateo, nato Albania il 29 agosto 2003; Faccenda Marco, nato Canale il 20.09.1978; Gallo Manuel, nato Bra il 21.03.1992, residente a Sanfrè; Gjohilani Alfred, nato in Albania il 10.01.1983, residente a Pocapaglia; Hashimi Albert, nato in Albania il 30.08.1985, domiciliato in Bra; Lleshi Emanuel, nato in Albania il 5.03.1992, residente a Pocapaglia; Lokani Angjelin, nato a Shkoder (Albania) il 07.06.1987; Remondino Alessandro, nato a Asti il 9.03.1985; Shkoza Renato, nato Albania il 16 agosto 1995; Topalli Klaudio, nato Albania il 02.09.2003.

Sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sono finiti Castronovo Salvatore Daniele, nato a Moncalieri (Torino) l’8.5.1982; Cocola Davide, nato Bra il 9 luglio 1992; Franco Luca, nato a Tirano (Sondrio) il 27.10.1971; Frandino Luca, nato a Savigliano il 7.7.1985; Gjoni Zef, nato in Albania il 22.03.1982; Gjoni Irena, nata in Albania il 1.2.1990; Lokani Eliona, nata in Albania il 25.08.1997; Mattiauda Adriano, nato a Cuneo il 17.05.1970; Politanò Elio, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 17.03.1982.

Destinatari di misure cautelari alternative Garesio Marco, nato a Bra il 04.06.1993, e Lufi Mirela, nata in Albania l’8.5.1986.