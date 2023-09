Innovazione e Sostenibilità con la Piattaforma Aerea Ragno ForSte 18S

Nel panorama delle attrezzature per lavori in quota, la piattaforma aerea ragno ForSte 18S si distingue come un'opzione innovativa e ecologicamente sostenibile, pronta a guidare una nuova era nel settore.

Prestazioni e Caratteristiche Uniche

La ForSte 18S va oltre le aspettative, offrendo una serie di caratteristiche uniche che la pongono in una categoria a sé stante. Le sue prestazioni di alto livello, con un'altezza massima di lavoro di 18.30 metri e una portata laterale di 8.20 metri, garantiscono un'efficienza senza paragoni, fornendo al contempo una piattaforma stabile e sicura da cui operare. La sua impressionante capacità di carico di 230 kg permette a due operatori di lavorare contemporaneamente con tutto il materiale necessario, garantendo la massima produttività su ogni cantiere.

Sicurezza e Comodità per gli Operatori

La sicurezza e il comfort degli operatori sono una priorità per la ForSte 18S. Il suo design ergonomico, unito a funzioni automatiche come la stabilizzazione e la chiusura, facilita le operazioni quotidiane, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per il posizionamento e la movimentazione. Inoltre, il telecomando multifunzione inclusa di serie aumenta la sicurezza e la comodità, permettendo un controllo senza eguali durante tutte le fasi di lavoro.

Sostenibilità e Innovazione Tecnologica

In un mondo sempre più attento all'ambiente, la ForSte 18S risponde con una politica di zero emissioni, garantendo operazioni ecocompatibili senza sacrificare la potenza o le prestazioni. Il suo motore bi-energia, che combina un motore diesel e uno elettrico da 230V, permette operazioni senza emissioni, rendendola una scelta eccellente per ambienti chiusi come chiese, aeroporti e fabbriche, dove la riduzione dell'impatto ambientale è una necessità assoluta.

Compatta e Funzionale

Nonostante le sue grandi prestazioni, la ForSte 18S mantiene dimensioni compatte, facilitando trasporto e installazione in una varietà di ambienti. La presenza di cingoli estensibili garantisce una stabilità ineguagliabile durante il trasporto della macchina, mentre i cingoli bianchi antitraccia evitano danni a pavimentazioni delicate, rendendola ideale per lavori interni. Con una rotazione della parte aerea di 400º e il jib idraulico accanto al braccio a doppia articolazione, le possibilità di manovra sono virtualmente infinite, posizionandola come uno strumento leader nel settore per flessibilità e manovrabilità.