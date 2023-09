A Cuneo torna l'Organ Festival: si parte il 29 settembre in Santa Maria del Bosco

Prenderà il via il 29 settembre, alle ore 21, a Cuneo, presso la cattedrale di Santa Maria del Bosco, in via Roma, 64 la 35esima edizione del Cuneo Organ Festival. La manifestazione si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte ed è realizzata in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Cultura, il Rotary Club Cuneo, l’Associazione Estovest Festival e la Route Royale des Orgues.



Importante la collaborazione con enti e fondazioni, tra cui Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, il Conservatorio “G.F. Ghedini”, la Società Corale Città di Cuneo, il Liceo Musicale Bianchi-Virginio e la bottega artigiana Vegezzi- Bossi. Partner a livello della comunicazione la web TV Soloclassica Channel e la casa discografica inglese Elegia Classics.



La manifestazione trasformerà, ancora una volta, la Città di Cuneo e le sue chiese in uno straordinario palcoscenico musicale. Curato da Luca Benedicti, organista, direttore artistico e da quest’anno presidente dell’Associazione “Itinerari in Musica” Aps, il Festival si svolgerà in un arco temporale che va dal 29 settembre, Festa Patronale della Città di Cuneo, al 4 novembre.



Il Festival è cresciuto negli anni ed è diventato ormai un evento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, grazie a musicisti provenienti da tutto il mondo.



Questa edizione si arricchisce di un tassello significativo, cuore di tutta la manifestazione, denominato “Organi...zziamo la città!”, che vedrà protagonisti i giovani di alcune scuole cittadine sia in veste di esecutori che di organizzatori e fruitori delle varie iniziative musicali e di promozione del patrimonio artistico.



L’educazione all’ascolto consapevole della musica e il coinvolgimento di un pubblico composto da giovani e giovanissimi sono due valori fondamentali per il Cuneo Organ Festival. In quest’ottica l’edizione 2023 del Festival comprende la realizzazione di alcuni progetti scolastici prodotti in collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini, il Liceo Musicale E. Bianchi e l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.



La 35esima edizione propone un cartellone di concerti organistici particolarmente importante, grazie anche alla presenza di numerosi strumenti restaurati, negli ultimi venticinque anni, con il prezioso contributo della Fondazione CRC. Straordinari beni culturali distribuiti in ben cinque chiese (Sant’Ambrogio, Santa Maria, San Sebastiano, Cattedrale e Sacro Cuore) che l’attività concertistica ha contribuito a valorizzare e a far conoscere al pubblico diffondendo la sensibilità per la musica classica e organistica.



Obiettivo prioritario della rassegna è quello di suscitare l’interesse per uno strumento affascinante e sconosciuto come l’organo, poterlo vedere dall'interno, conoscerne la struttura, il funzionamento, ascoltarne i diversi timbri, da solo, presso la Chiesa del Sacro Cuore, o in formazioni strumentali diverse, in collaborazione con il Conservatorio, oppure approfondire la conoscenza sul suo ruolo di protagonista durante le celebrazioni liturgiche grazie all’Istituto Diocesano di Musica Sacra. Questo approccio ha la funzione di permettere ai giovani delle realtà musicali cuneesi di utilizzare in modo creativo e coinvolgente le proprie competenze musicali. Il secondo obiettivo, non meno importante del primo, è quello di “fare rete” con tutti coloro che operano in campo musicale nella Città di Cuneo e al di fuori di essa, e tra questi, sicuramente la Route Royal des Orgues, l’Associazione Est-Ovest, nella prospettiva di allargare le fasce di pubblico interessate alla musica classica e organistica.



QUI il programma completo.