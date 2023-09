“A scuola di cooperazione” con gli studenti della Granda

Anche per l’anno scolastico 2023/2024 Confcooperative Cuneo propone alle scuole della Granda la progettualità “A scuola di cooperazione” indirizzata a promuovere nel mondo della scuola la cooperazione, come “modo innovativo di fare impresa”, per portare agli studenti, i lavoratori di domani, esempi tangibili sui valori e sulle peculiarità di questo sistema che presuppone un ampio livello di partecipazione, ponendo al centro il socio, non solo come lavoratore ma come imprenditore di se stesso, e membro di un gruppo che condivide principi e obiettivi.

L’iniziativa, alla sua sesta edizione, ha coinvolto nelle diverse annualità una media 500 studenti sui quattro bacini della Provincia Granda illustrando agli studenti del triennio delle superiori, dalla classe terza alla quinta, gli elementi e le peculiarità caratterizzanti della cooperazione attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.

Anche per il nuovo anno scolastico 2023-24, con il progetto realizzato con il contributo di Fondazione CRC e patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Cuneo, Confcooperative Cuneo, in sinergia con le cooperative operanti sul territorio, organizzerà e curerà gli incontri nelle scuole della Granda lavorando con un format che permetterà di approcciare nella propria concretezza il mondo della cooperazione cuneese, attraverso l’ausilio di supporti multimediali, testimonianze di impresa ed esperienze laboratoriali.

“E’ opportuno continuare a divulgare l’esperienza cooperativa e sensibilizzare le nuove generazioni al modello cooperativo quale “modello altro di fare impresa” – spiega la referente del progetto Roberta Rallo di Confcooperative Cuneo – “il coinvolgimento di una platea sempre più ampia di studenti nella scoperta del modello cooperativo contribuirà contestualmente a creare sensibilizzazione, premesse e strumenti per un’elevazione qualitativa del movimento cooperativo nella sua declinazione lavorativa-sociale”.

L’iniziativa è rivolta agli istituti scolastici superiori dei quattro bacini geografici della provincia, Cuneo, cebano-monregalese, Alba-Bra, saluzzese-fossanese-saviglianese.

INFO

Per ricevere maggiori informazioni e partecipare come istituto è possibile scrivere una mail rallo.r@confcooperative.it o chiamare i numeri 0171 451738 - 3346235617