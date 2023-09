Al via la seconda edizione “Landandé Insieme”

Ricomincia la stagione autunnale dell’Associazione Insieme con la seconda edizione di “Landandé Insieme”, un’iniziativa organizzata dal gruppo della zona del Monregalese, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé, che si svolgerà domenica 1° ottobre. Il tema di quest’anno sarà Alla scoperta del Sentiero Landandé tra prodotti tipici, natura, divertimento in compagnia dei nostri amici animali”. E’ un evento rivolto principalmente alle famiglie, per far riscoprire il legame con il mondo animale tramite il contatto con la natura, il consumo di prodotti del territorio ed i momenti di convivialità e confronto.

Il ritrovo è alle ore 09:00 a San Grato di Vicoforte e si percorrerà una parte del Sentiero che arriva alla chiesa di San Teobaldo a Niella Tanaro accompagnati dagli amici a quattro zampe dell’Associazione A.S.S.E.A. di “pet therapy” di Carrù, con la quale si farà una breve sosta per un momento informativo e ludico-educativo sulla relazione con i cani, accompagnati dalla Proloco di San Michele Mondovì che servirà da bere. Alla fine del percorso verrà consegnato il “pranzo al sacco” per il pic-nic con prelibatezze preparate dall’Associazione Contadini Monregalesi, tutte a “Km zero”. Intanto si potrà assistere all’esibizione di rapaci di Giuseppe Bongiovanni, fino alle 14:00 quando, per chi desidera farlo in compagnia, ci sarà il rientro a San Grato per spostarsi poi al Santuario per la castagnata organizzata dalla Pro Vicoforte.

Il contributo per la partecipazione è di 5,00 Euro a partire dai 5 anni (gratuita per i più piccoli) e occorre iscriversi entro il 27 settembre tramite il seguente link, a tutti i prenotati verrà garantita la consegna del “sacco pranzo”:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRyx_YYZQgI9hnMEdzEgi6B4ca-UuMWDudiK2rCMOUOz8G9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Barbara Nano, coordinatrice di Insieme Monregalese, spiega: «Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa per renderla una sorta di appuntamento annuale, in linea con uno dei nostri obiettivi come gruppo, ossia promuovere momenti d’incontro per le famiglie. Questa giornata non solo vuole essere occasione di aggregazione e confronto, ma anche promozione di uno stile di vita sano, basato sul movimento a contatto con la natura e con gli animali, e promozione delle attività presenti nella nostra zona e dei prodotti tipici. Speriamo che il tempo ci accompagni e confidiamo in una numerosa partecipazione. Per motivi organizzativi occorre la prenotazione».