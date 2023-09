Anche a Savigliano ci sarà “L'equinozio – Last summer sunset”

Nella serata di giovedì 21 settembre - alle ore 19 - nell’ambito di un’iniziativa nata da un’idea del dott. Nino Aragno, verrà accolto l’arrivo dell’autunno in alcuni luoghi particolarmente suggestivi della nostra provincia con la lettura di brani accompagnati da musiche scelte per l’occasione.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano ha subito accolto con favore l’invito ad aderire all’evento, proponendo la lettura di brani scelti dal Prof. Sergio Soave tratti dall’opera di Luigi Baccolo “Amore a quattro voci”.

La serata avrà luogo presso la Gipsoteca Calandra, nucleo essenziale del locale Museo Civico.

La morbida voce di Lucetta Paschetta, che leggerà i brani selezionati, sarà accompagnata dalla chitarra di Sofia Amato dell’Istituto Civico Fergusio.

In contemporanea, con le medesime modalità espressive, saranno animate Villa Tornaforte Aragno in Cuneo, il Castello di Perno in Monforte e il Castello della Manta.

Cultural partner è la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

“E’ una straordinaria iniziativa che permette di animare con voci e musica la nostra splendida Gipsoteca – commenta l’Assessore alla Cultura Roberto Giorsino - Per questo motivo ringraziamo il dott. Aragno che ha pensato di individuare Savigliano come luogo in cui celebrare l’arrivo dell’autunno con questo evento così originale che permetterà alla nostra città di essere parte di un “coro” che vede coinvolte importanti realtà ricche di storia e di cultura”.

Per la partecipazione è gradita la prenotazione al seguente indirizzo mail museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it