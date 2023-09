Collisioni porta a Barolo un weekend di circo, magia, giocolieri e teatro di strada

Sabato 23 e domenica 24 settembre Barolo si tinge di rosso circo e si prepara a ospitare centinaia di bambini, per un nuovo weekend a ingresso libero dedicato al circo, alle arti di strada e alla magia.

Non solo strutture aree, attesi anche funamboli, clown, maghi, prestigiatori, performer, illusionisti, giocolieri in spettacoli e galà di magia dedicati ai giovanissimi con le loro famiglie.

Tantissimi infatti gli ospiti della due giorni in piazza Caduti della Libertà a Barolo: da Mister David con la sua Family Dem, a Rafael, insieme alla sua simpaticissima giraffa parlante reduce dal successo televisivo, fino all’incendiario clown e performer anglofrancese Mister Bang, al Mago Budinì e al torinese Mago G.

L'ingresso per gli spettacoli è libero. Per riservare il proprio posto occorre scrivere a prenotazioni@collisioni.it indicando il numero di presenti e la giornata di spettacolo a cui si intende partecipare, insieme a un numero di telefono.

L’evento è realizzato grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali, del Comune di Barolo e della Regione Piemonte.

A seguire il programma completo degli eventi.

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 15,30: "The FAMILY DEM"

A Real Rock Family Circus

The family Dem è una crew che porta in scena uno stile di vita bizzarro, libero e nomade. Una Famiglia rock and roll. La mamma, acrobata aerea, Manuel 11 anni, giocoliere ed acrobrata, Denny 10 anni, spericolato equilibrista, Alex 8 anni, verticalista e simpatico burlone, Soemi, 6 anni la più piccola. Una banda di matti guidati dal papà, Davide Demasi in arte Mister David che solca da oltre 20 anni i palchi e le piazze di tutto il mondo, con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di grandi altezze. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente su televisioni italiane e estere. Ha un Guinness World Record ed è "Campione del mondo di Street Magic".

Ore 16,45 MR BANG IN THE STREET

Mr. Bang è un terrorista della risata, ama le esplosioni ed ogni cosa che fa BANG! Clown metropolitano e grande performer, cercherà di far esplodere tutto e tutti, anche sé stesso. Ci incanterà con situazioni assurde, risponderà colpo su colpo alle risate dei piccoli spettatori con i suoi giochi di fumo, le sue esplosioni, le scoppiettanti gags al tritolo e le battute al plastico. Sarà impossibile restare impassibili al ritmo frenetico di questa gragnola di colpi e botti. Scoppi…di risa, ben inteso. Perché nonostante sia un po’ folle e da sempre giochi col fuoco, Mr Bang resta un clown dal carattere…pirotecnico!

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 16,00 CRAZY MAGIC SUNDAY! Un Galà di Magia e street art

Tre artisti con tre diverse stravaganti personalità si alterneranno sul palcoscenico di Collisioni in questa domenica a Barolo dedicata alla magia, per la gioia di adulti e bambini.

Rafael, in arte Gi&Raf, famoso ventriloquo italo-brasiliano, ospite con la sua mitica, dispettosa e irriverente giraffa in TV da Jerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Dopo il grande successo a Tu Si Que Vales vi porterà nel suo modo fatto di animali fantastici, costumi sgargianti e personaggi surreali.

Piero Osella, in arte Mago Budinì, da anni porta nelle piazze e nei teatri il suo repertorio magico, ripercorrendo le varie discipline che caratterizzano il mondo dell'illusionismo. Nel suo spettacolo “Il trucco c’è… ma non ci credo!” si passerà dal mago in frac e cilindro con tanto di colombe al funambolico “magagliaccio” mezzo mago e mezzo pagliaccio, al fachiro comico Alì Budinì Balabin Bambù, al cowboy Calamita Johns a Super Budinì con i suoi poteri alieni. Occhi ben aperti, poiché carte, palline, e candide colombe appariranno tra le sue mani trascinando lo spettatore in un crescendo adatto a un pubblico di adulti e bambini.

Jefte Fanetti, in arte Mago J è un comico irrispettoso che ama rendere magici gli oggetti comuni, dai calzini ribelli alle scarpe, dalle mosche parlanti ai pupazzi. Vincitore del Wedding Awards 2023 per la magia, a otto anni gli regalano una scatola di giochi di prestigio ed estasiato dal fatto che i suoi amici lo chiamino “signor mago” intraprende i suoi studi in questa arte al prestigioso Circolo Amici della Magia di Torino, diventando esperto in tutte le arti inutili e perditempo.

Per info e prenotazioni: prenotazioni@collisioni.it.