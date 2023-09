Grandi emozioni dalla 39^ Mostra Nazionale del Cavallo Mérens a Roccabruna

Ha soli undici anni ed è già amazzone la giovanissima Giulia che, domenica 17 settembre a Roccabruna in occasione della 39^ Mostra Nazionale del Cavallo Mérens, è stata insignita del premio più ambito della lotteria: il puledro Nus del Castel.



Subito è scesa sul ring con la sua famiglia a conoscerlo. Il puledro sarà consegnato alla famiglia in seguito al controllo che l'associazione Allevatori Cavalli Mérens effettuerà, nonché l’accertamento dell’idoneità dei nuovi proprietari ad occuparsi di lui.



Sono stati tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, ricchi di eventi e che hanno riscontrato anche quest’anno una numerosa partecipazione. La manifestazione è arrivata al vertice delle rassegne equine regionali. Cavalli provenienti non soltanto dall’Italia, allo scopo di preservare peculiarità e caratteristiche della razza Mérens: quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si è tenuta a Roccabruna, nel piazzale poco distante dalla Chiesa di Sacra Famiglia.



A vincere il premio Campionessa Junior 2023 è Lesta del Bausone, figlia di Aurora de Lorian e Gulus de la Rocha. Nicolò Peci di Pinerolo è stato fiero del premio ottenuto.



Alla gara di attacchi di domenica pomeriggio, sono stati 3 i cavalli dell'Allevamento Mérens de la Rocha portano a casa l'intero podio:

1° Huch dal Besse, condotto da Roberto Arnaudo;

2° Viuletto, condotta sempre da Roberto Arnaudo;

3° Haribo di Jorcets, condotta da Renato Gallo.



Campionessa Senior è Draio de Luco di Dematteis Francesco di Rore, campione invece Senior è Balos de Luco, di Belliardo Sandro di Roccabruna. Ed ancora Campione Junior, Lauset de Luco di Dematteis Francesco di Rore, mentre il Grand Prix Mérens, ha visto premiato Vadouce du Courbas di Bagnis Fabrizio di Demonte.



Organizzata dall’associazione Allevatori Cavalli Mérens e l’associazione regionale Allevatori Anareai, la 39^ Mostra Nazionale del Cavallo Mérens a Roccabruna è stata possibile grazie al sostegno del Comune e della Pro Loco locale.