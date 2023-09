Nuovo appuntamento con "I Concerti della Croce Nera di Saluzzo" per Voxonus Festival

Venerdì 22 settembre, alle 21.15, nuovo imperdibile appuntamento con I Concerti della Croce Nera di Saluzzo, il format ideato dal Voxonus Festival, brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, insieme all'Associazione Collegium Artium e con il sostegno del Rotary Club Saluzzo. Sarà il concerto del Voxonus Duo e percussioni "Il Barocco incontra il Folk" a illuminare la chiesa della Croce Nera in piazzetta San Nicola. La formazione violino, viola e percussioni etniche e storiche propone brani di Solomon ed Henry Eccles passando poi a quelli di Playford, Kircher e Lully, senza dimenticare la “Follia” di Arcangelo Corelli. Si tratta di trascrizioni di danze, temi di battaglia e motivi popolari molti dei quali ripresi da compositori moderni. Il suono ancestrale delle svariate percussioni di Flavio Spotti si intreccia con le note del violino di Maurizio Cadossi e con quelle della viola di Claudio Gilio, donando all’esecuzione un fascino magnetico, un ritmo inatteso e coinvolgente, un arricchimento timbrico sensuale.

Seguirà come di consueto un rinfresco, che ripercorrerà sapori e profumi speziati sulla scia del viaggio musicale appena trascorso.

"Il successo di questa iniziativa è stato raggiunto anche grazie all'Associazione Collegium Artium, che ha ritrovato nell’esperienza Voxonus gli aspetti necessari alla promozione della Croce Nera come sede di arte e cultura, eventi e incontri. Una scommessa per il futuro, che ci ha permesso di instaurare un legame profondo con il pubblico saluzzese. Da parte nostra, siamo orgogliosi di questa sinergia: troviamo l’aspetto turistico e comunitario, ma anche la volontà di portare avanti un progetto stabile in collaborazione con Comune di Saluzzo, Terres Moviso, Rotary Club e sponsor privati". Così Claudio Gilio, direttore artistico di Voxonus Festival e presidente Orchestra Sinfonica di Savona.

I CONCERTI DELLA CROCE NERA. Una stagione musicale di sette concerti, da giugno a ottobre, nata dalla partnership tra Voxonus Festival e associazione Collegium Artium, con l’obiettivo di valorizzare l'oratorio della Confraternita della Misericordia di Saluzzo, meglio noto come chiesa della Croce Nera. I concerti vantano il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC, sono organizzati in collaborazione con Rotary Club Saluzzo e godono del patrocinio di Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

Il prossimo concerto si terrà venerdì 6 ottobre, con il programma "Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni".

Ingresso gratuito su prenotazione.

Rinfresco riservato al pubblico del concerto.

Contatti: cell. 3406172142 (anche su WhatsApp)| tel. 019824663 | mail: info@orchestrasavona.it