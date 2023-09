Per Trame di Quartiere la presentazione di “Don Lorenzo Milani – L'esilio di Barbiana”

La rassegna culturale “Trame di Quartiere” della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo venerdì 22 settembre alle 21 nella sala tematica de “Il Quartiere” propone la presentazione di “Don Lorenzo Milani – L'esilio di Barbiana” di Michele Gesualdi (edizioni San Paolo), con prefazioni di Andrea Riccardi e Tomaso Montanari e postfazione di don Luigi Ciotti.



La serata è organizzata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con associazione Ratatoj Arci di Saluzzo. Interviene Sandra Gesualdi che dialoga con Fiammetta Rosso, assessora alla Scuola del Comune di Saluzzo, e l’insegnante Paola America.



Sandra Gesualdi figlia di Michele, uno dei primi sei alunni di don Milani, è giornalista e

coordinatrice editoriale. E’ già stata a Saluzzo il 2 giugno del 2018 per l'inaugurazione del Sentiero della Costituzione nel parco di San Bernardino, che aveva tratto ispirazione proprio da quello di Barbiana.



“La figura e gli scritti di don Lorenzo Milani – spiegano i curatori - hanno scosso in profondità le coscienze e diviso gli animi. Ma chi è stato davvero don Milani? A tale interrogativo ha voluto rispondere questo libro di Michele Gesualdi, uno dei primi sei "ragazzi" di Barbiana. E' nell'esilio di Barbiana, di cui don Lorenzo diviene priore nel 1954, che si compie il "miracolo", quel niente che egli ha saputo far fiorire e fruttificare, prendendosi cura degli esclusi e degli emarginati. Un libro straordinario e commovente in cui Gesualdi, che ha vissuto in casa con don Lorenzo tutto il periodo

di Barbiana, apre il suo cuore e ci svela il vero volto di don Milani: un prete, un maestro, un uomo, un "padre" che ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri più poveri, attraverso la scuola”.