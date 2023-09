Un boccale di birra omaggio ai primi tre visitatori che arrivano in bici all'Oktoberfest di Cuneo

Il gemellaggio tra Paulaner Oktoberfest Cuneo e Cuneo Bike Festival, è solo l’ultima scommessa giocata dalla Sidevents per rafforzare il legame con il territorio del grande evento che si svolgerà nell’area del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta da giovedì 21 settembre a domenica 8 ottobre 2023. Giovedì 21 settembre alle ore 17, durante la grande parata inaugurale che parte da piazza Galimberti e arriva a piazza Europa, alcuni dei ragazzi in abiti bavaresi in forza all’Oktoberfest sfileranno su una bicicletta per promuovere il Cuneo Bike Festival. Il giorno dopo, venerdì 22 settembre alle ore 15,30, la scena si ripeterà in piazza Audifreddi durante l’inaugurazione del Cuneo Bike Festival. Ma non finisce qui, perché in ciascuno dei 12 giorni di apertura del Paulaner Oktoberfest Cuneo, i primi tre visitatori che si presenteranno all’info point dell’evento in bicicletta, riceveranno in omaggio dalla Sidevents un buono per un boccale da un litro di birra Paulaner.

“Vogliamo che il Paulaner Oktoberfest Cuneo non sia soltanto un evento enogastronomico ma anche un’occasione per creare movimento in città, portando positive ricadute sugli attori economici e sociali del territorio – spiegano gli organizzatori del Paulaner Oktoberfest Cuneo -. Vista la concomitanza temporale con il Cuneo Bike Festival, è un piacere poter collaborare con un’altra realtà che come noi fa da volano per l’economia del territorio, presentando ospiti di rilievo, pedalate e belle storie di ciclismo nella nostra città. Inoltre, sarà occasione per invitare i cuneesi a venire all’Oktoberfest lasciando a casa l’auto e scegliendo mezzi sostenibili come bicicletta, navette e trenini”.

“Troppo spesso si dice di ‘non saper fare rete’ quando si parla di eventi cuneesi, per il Cuneo Bike Festival non è così – continuano gli organizzatori del Cuneo Bike Festival -. Sono diverse le associazioni e gli enti del territorio con cui collaboriamo per la buona riuscita dell’evento e a cui il Cuneo Bike Festival offre, a sua volta, una vetrina. Siamo lieti di questa partnership con la Sidevents e il Paulaner Oktoberfest Cuneo, che ribadisce la volontà di tutti di lavorare congiuntamente per la visibilità della nostra città e delle moltissime iniziative che vi insistono ogni anno”.