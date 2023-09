Vernante: un successo la nuova edizione di Imaginé

È un bilancio molto positivo quello della sesta edizione di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure, che sabato 16 e domenica 17 settembre ha richiamato a Vernante numerosi appassionati dell'illustrazione di tutte le età.



Se il festival promosso dall'associazione noau | officina culturale in collaborazione con il Comune di Vernante si conferma appuntamento ideale per famiglie, l'edizione appena conclusa lo pone come evento da cerchiare in rosso sul calendario per tanti adulti appassionati di illustrazione. A testimoniarlo il sold out della masterclass di acquerello con l'ospite d'onore Alessandro Sanna, uno dei maggiori illustratori italiani, protagonista anche di un talk molto partecipato nel pomeriggio di sabato, preludio a una serata di festa e di musica realizzata in collaborazione con la Consulta giovanile di Vernante.



Le riflessioni di Alessandro Sanna sul paesaggio continueranno ad arricchire Vernante fino al 5 novembre grazie alla mostra «Nel paesaggio: non c’è nessuna fretta, tutto sta per apparire» curata da Melania Longo, allestita presso il Centro Visita del Parco Alpi Marittime, visitabile con ingresso libero tutti i giorni escluso il giovedì negli orari 10-12 e 16-18.



La novità più rilevante della sesta edizione di Imaginé è stata la nuova location di piazza dell'Ala, una scelta che si è rivelata vincente e che porta il festival in una nuova dimensione, sempre più nel cuore del paese dei murales di Pinocchio.

Piazza dell'Ala ha ospitato la mostra mercato di illustrazione e artigianato artistico organizzata in collaborazione con il festival monregalese Illustrada con espositori provenienti da diverse regioni, e la maggior parte dei laboratori, molti dei quali da tutto esaurito.

Nel tardo pomeriggio di domenica è stata la cornice dell'evento conclusivo, la narrazione di una storia collettiva nata dalle parole stampate dal pubblico di Imaginé presso lo stand del Museo Civico della Stampa di Mondovì, che hanno dato vita a un'opera che verrà esposta presso il Museo.

Proprio il Museo Civico della Stampa di Mondovì nei prossimi mesi si candida ad ospitare alcuni appuntamenti a tema illustrazione targati Imaginé.



«Questa edizione di Imaginé è un tassello importante nel percorso di crescita di un festival che è nato piccolo e tale vuole rimanere, curando sempre la qualità delle proposte - commentano da NOAU - . Il primo grazie è per il nostro ospite d'onore Alessandro Sanna e per la sua compagna Melania Longo: la loro partecipazione è stata un onore e un dono immenso, e ci auguriamo che questo fine settimana vernantino possa ispirarli. Poi ci sono i ringraziamenti per tutti i partner senza i quali Imaginé non potrebbe esistere: Comune di Vernante, Fondazione Crc, Fondazione Crt, Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Pro Loco di Vernante, Consulta Giovanile di Vernante e Banco Azzoaglio. Grazie al loro supporto a breve inizieremo a lavorare all'edizione 2024. Questa è stata anche un'edizione ricca di collaborazioni con realtà del territorio, dal Rondò dei Talenti a FormicaLab, passando per Wsf Collective, Ideazione srl e Green Park Festival, una strada che intendiamo portare avanti».



«C'è grande soddisfazione per l'esito di questa edizione di Imaginé, ormai un appuntamento radicato a Vernante - aggiunge la vicesindaco di Vernante Milena Caraglio - . La nuova location di piazza dell'Ala è stata senz'altro una scelta azzeccata, così come quella del ritorno Imaginé un artista coinvolgente come GaLiRò, che con le sue performance ha animato il centro cittadino in entrambi i giorni. L'inaugurazione dello spazio multimediale 'Meta Vernante', realizzato in partenariato con Pro Loco Vernante, Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Noau | Officina Culturale, in collaborazione con Ideazione Srl, Croma snc e con il contributo di Fondazione Crc, ha impreziosito il festival e renderà l'esperienza della favola di Pinocchio ancora più immersiva e attuale».

«Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Crc, che ci ha fatto sentire il suo supporto sia sabato, con la presenza del consigliere Michelangelo Pellegrino al talk con Alessandro Sanna, sia domenica, con la presenza del vice presidente Enrico Collidà all'inaugurazione di 'Meta Vernante' - ha concluso Caraglio - . La collaborazione con noau | officina culturale si è confermata ancora una volta un valore aggiunto per Vernante, e a breve ci confronteremo per capire come alzare ancora il livello di Imaginé».