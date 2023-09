Giovedì 21 settembre al Conservatorio Ghedini di Cuneo il concerto Trois d'Union and the Musical Brain

Giovedì 21 settembre alle ore 20.30 presso la sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini di Cuneo (via Roma 19) si esibiscono Silvia Cucchi al pianoforte, Stefano Profeta al contrabbasso e Paolo Franciscone, docente di Batteria e Percussioni jazz al Ghedini, in un concerto intitolato Trois d'Union and the Musical Brain, organizzato in collaborazione con la rassegna musicale Jazz Visions.

Una serata in cui la sorpresa non mancherà, perché Trois d’ Union incontrerà anche le neuroscienze: Silvia Cucchi, nel duplice ruolo di pianista e ricercatri­ce, racconterà la mente musicale vista con lo sguardo della scienza. Musica jazz e divulgazione scientifica dialogheranno sul palco in un percorso di ascol­to e scoperta del cervello che improvvisa e compone musica.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Silvia Cucchi è diplomata in pianoforte e in arrangiamento jazz al Conservatorio di Torino e si è poi specializzata in jazz presso la Hochschule für Musik di Colonia. Laureata in neuroscienze cognitive, coniuga da anni l’attività concertistica come pianista con un’intensa attività didattica e di ricerca musicale e neuroscientifica.

Stefano Profeta ha studiato contrabbasso al Conservatorio di Alessandria affiancando agli studi classici svariati corsi ad indirizzo jazzistico e in seguito ha approfondito la conoscenza della musica indiana per poi avvicinarsi anche a culture musicali e musicisti di altre numerose tradizioni, da quella occitana fino a quella africana.

Paolo Franciscone è attivo nel panorama musicale dagli anni Ottanta; ha suonato e registrato con grandi musicisti italiani e internazionali e si è esibito in alcuni dei principali festival jazz del mondo. Al Ghedini insegna Batteria e Percussioni jazz.

Info: 347 3141294 oppure info@jazzvisions.it

Potete consultare il programma della stagione 2023 su www.jazzvisions.it