Grande partecipazione alla Convention della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo

Domenica 17 settembre si è tenuta la tradizionale Convention della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo. Grande partecipazione e numerosi interventi di rappresentanti ad ogni livello nella suggestiva cornice del Lago la Sirenetta di Savigliano.

William Casoni, coordinatore provinciale, ha introdotto la Convention e illustrato i risultati di questo primo anno di Governo Meloni. Tra i vari argomenti toccati, assieme al vice coordinatore Enzo Tassone, viene evidenziata l’importanza del comparto agro-alimentare della Granda, questo a distanza di due giorni dalla visita nella nostra Provincia da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che ha reso ancor più chiara l’importanza di questo comparto per il nostro Territorio. L'On. Monica Ciaburro, vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha portato i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto, in queste ore impegnato in svariate urgenze e non presente di persona, facendo il punto su questo primo anno di attività del Governo Meloni e rendendo chiaro l’orizzonte temporale su cui il Governo sta lavorando, non giorni o mesi ma riforme strutturali studiate per operare e portare i loro effetti negli anni a venire. Il consigliere regionale, nonché vice coordinatore regionale Paolo Bongioanni ha posto l'attenzione sui traguardi raggiunti nella nostra Provincia e Regione, senza dimenticare le prossime scadenze elettorali. Anche il coordinatore provinciale Giovani, l'Assessore di Marene Alberto Deninotti è intervenuto rimarcando l'attenzione sull'ottimo lavoro svolto in questi anni nella Provincia da parte della componente giovanile, che in costante crescita, sarà capace di distinguersi nelle prossime sfide elettorali, rivelandosi una componente di certo supporto per il Partito in tutto il territorio della Provincia.

Sono poi stati presenti interventi d'eccezione a chiudere la Convention, seppur in collegamento poiché impegnati fisicamente altrove, sono intervenuti: il deputato Marcello Coppo, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, il quale ha portato i risultati ottenuti in questo primo anno dal Governo e dal Parlamento sul fronte delle riforme inerenti il mercato del lavoro e correlate disposizioni legislative; l'euro-parlamentare Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, il quale ha rimarcato l’importanza del lavoro che costantemente viene portato avanti in sede europea dal Partito e dai suoi partners europei del Gruppo dei Conservatori e Riformisti; l’On. Tommaso Foti, Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati ha evidenziato l’enorme lavoro che tutti i deputati del Partito stanno portando avanti in Parlamento, impegnati su molteplici fronti di riforme legislative, così come nelle più svariate commissioni, tutti i deputati sono impegnati in un opera di riforma senza precedenti, coadiuvati dal costante interscambio e supporto del Governo.