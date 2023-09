Assistere le persone con demenza: l'Asl CN1 organizza una serie di incontri

Spiegano gli organizzatori: "Il caregiver familiare è una persona che assiste un proprio congiunto non in grado di svolgere in autonomia le attività quotidiane. Quando la disabilità deriva da una malattia progressiva come la demenza, l’acquisizione del ruolo di ‘assistente’ è un percorso complesso e dinamico, ma fondamentale per garantire il benessere psicofisico sia personale che del malato".