Saluzzo, nuovo medico di famiglia: incarico temporaneo per la dottoressa Anna Testa

A decorrere dal 1 ottobre si inserisce con incarico temporaneo in qualità di Medico di Medicina Generale a tempo determinato la dottoressa Anna Testa, la quale svolgerà la sua attività nell’ambito del Comune di Saluzzo, compatibilmente con il massimale a lei assegnabile, con ambulatorio in via della Resistenza, 16/a, co ni seguenti orari: lunedi con orario 16/18, martedi 9/11, merrcoledi 15/17, giovedi e venerdi dalle ore 9 alle 11.

Le visite si svolgono su appuntamento telefonando al numero 0175 248653 oppure

3513309005, in alternativa al seguente indirizzo mail dott.annatesta@gmail.com (entrambi i recapiti saranno attivi a decorrere dal 1°ottobre).

Al primo accesso gli assistiti sono invitati a presentarsi con la documentazione sanitaria.





Dal 1 ottobre, gli assistiti che intendono effettuare la scelta nei

confronti della dottoressa Testa potranno procedere on line attraverso il Fascicolo

Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, oppure recandosi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL),

L’elenco dei medici di medicina generale presenti nell’ambito distrettuale, con particolare riguardo per quelli operanti nel Comune di Saluzzo e limitrofi, con relativa sede ed orario di ambulatorio, sono consultabili presso lo sportello multifunzionale e sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri.”