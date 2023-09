Sabato 30 settembre la Giornata Nazionale Abio per aiutare i bimbi in ospedale

Sabato 30 settembre torna la Giornata Nazionale Abio, Associazione per il Bambino in Ospedale. Siamo ormai alla tredicesima edizione ed ecco che i volontari di ABIO Cuneo sono pronti ad accogliervi a braccia aperte con ben due postazioni: come da tradizione in corso Nizza, angolo Corso Dante, ma anche davanti all'ingresso dell'ospedale Santa Croce in via Michele Coppino dalle 8.30 alle 18.

Una bella occasione per i volontari di raccontarvi la loro esperienza, e sapere cosa significa far parte di ABIO.

Sarà anche possibile sostenerli, tramite un’offerta di 10 euro, ricevendo un cestino di ottime pere; il simbolo della Giornata! Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari affinché possano continuare a svolgere un prezioso servizio in ospedale.

Se il 30 settembre non potrai incontrare i volontari ABIO di persona, ma vuoi comunque sostenere ABIO e le sue attività, puoi effettuare una donazione libera.

Abio Cuneo è nata nel 1998 ed oggi opera con i suoi volontari nel reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.



Per maggiori informazioni

https://giornatanazionaleabio.org/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064643381720