Bocce: ai campionati italiani cinque medaglie targate Auxilium Saluzzo

Pioggia di medaglie in casa Auxilium Saluzzo, ai campionati italiani che si sono svolti nello scorso fine settimana.

Iniziando dalla specialità volo, a Gaglianico Biella, nella tre giorni degli assoluti riservati alla categoria A, grande prestazione del settore rosa del club saluzzese che ha conquistato tre medaglie con un oro e due bronzi. Il metallo più pregiato, porta la firma di Serena Traversa nella prova del combinato, brava a superare in finale per 23 a 17 Caterina Venturini del Buttrio di Udine.

Nella prova a coppie Chiara Mellano e Paola Torasso hanno conquistato la medaglia di bronzo e nell’individuale è arrivato un bronzo per merito di Serena Traversa.

Intanto sono in corso i mondiali in Algeria under 18 e 23, con due giocatori targati Auxilium, vale dire Costa e Macario.

Per il prossimo fine settimana, in occasione del Trofeo Coni, che si terrà in Basilicata, Nicolò Buniva è stato convocato per il Piemonte, nella disciplina beach bocce.

Per la specialità petanque, nei campionati italiani individuali, che si sono tenuti presso il sodalizio saluzzese del presidente Pietro Fornetti, arrivano due medaglie nella categoria B maschile: oro per Massimo Francioli ed argento per Nicolas Rei.

Nella fase provinciale di terza categoria, che si è tenuta a Caraglio, la formazione guidata da Giuseppe Martina, ha vinto il titolo provinciale qualificandosi, anche per la fase nazionale di categoria.