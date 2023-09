Ciclismo, Campionati Europei Strada: Matteo Sobrero ed Elisa Balsamo scaldano i motori

Tutto pronto, a Drenthe, nei Paesi Bassi, per la nona edizione dei Campionati Europei di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 24 settembre.

Cinque giorni di grande ciclismo con 850 atleti ed atlete al via, provenienti da 40 differenti nazioni: in palio 14 titoli continentali.

Nel corposo elenco degli azzurri convocati i cuneesi Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) ed Elisa Balsamo (Lidl-Treck).

Sobrero è tra i prescelti di Bennati per la prova in linea Élite di domenica 24 oltre che per la cronometro (con Mattia Cattaneo) e per la prova Elite Mixed Team Relay di giovedì 21.

Elisa Balsamo, che punta a tornare al top dopo l'infortunio patito nello scorso mese di maggio, farà parte della squadra Elite femminile guidata da Paolo Sangalli.

