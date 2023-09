Al MIAC di Cuneo è tornato il mercato delle uve

Il vino fatto in casa: un tuffo nel passato, un ritorno alla tradizione e ai sapori di un tempo. Sensazioni che si potranno riprovare grazie al mercato stagionale delle uve da vino, in corso di svolgimento presso il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, in via Bra 77, in frazione Ronchi, a Cuneo. Un appuntamento molto sentito e apprezzato soprattutto in Piemonte e in provincia di Cuneo, dove è forte la tradizione per la produzione vinicola nelle proprie case, che torna con una scelta ampia e variegata: dal Dolcetto al Barbera, senza dimenticare le tante altre varietà del nostro territorio. Il mercato delle uve del MIAC, partito martedì 19 settembre, durerà fino a martedì 10 ottobre, con apertura tutti i giorni dalle 7,30 alle 19.