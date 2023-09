A Saluzzo il Convegno Pastorale Diocesano

In questi anni il Vescovo ci ha invitati ad aprire i cantieri della Fraternità Pastorale e Contemplativa a fronte dei processi culturali, sociali ed ecclesiali in atto e del numero sempre più ridotto di sacerdoti. Si stanno delineando nuovi scenari che richiedono di essere valutati con calma e seriamente. E’ in atto una trasformazione della parrocchia classica, che ne chiama in causa la forma, i tempi e gli spazi di azione. Sembra infatti che la parrocchia non sia più “sufficiente” a garantire la finalità missionaria della Chiesa.

Non si tratta di avviare un’operazione di “ingegneria pastorale”, quanto di una ricerca paziente di alcune coordinate pastorali e di nuove dimensioni, consapevolmente e comunitariamente assunte, che ci permettano di avviare quella conversione missionaria (auspicata dall’Evangelii Gaudium e dal processo di preparazione del Sinodo che si celebrerà ad ottobre) attraverso cui dare forma a una presenza della Chiesa sul territorio, più corrispondente al sogno di Dio e che permetta l’incontro con il Risorto a tutti coloro che lo desiderano.

Il processo avviato nella diocesi di Saluzzo ci ha portato alla definizione di 12 Fraternità Pastorali che costituiscono un punto chiaro dell’organizzazione diocesana e altrettanti spazi di azione pastorale. Inoltre, a conclusione della Visita Pastorale, siamo invitati a costituire, entro il 31 dicembre, i Consigli Pastorali di Fraternità con lo scopo di favorire la collaborazione e l’unità pastorale tra le parrocchie.

Tuttavia una pastorale in conversione missionaria, capace di misurarsi con le nuove sfide e di rimodularsi, necessita il coinvolgimento ampio di tutti coloro che sono coinvolti nell’azione pastorale oltre ai sacerdoti. Ecco allora l’importanza della formazione ai Ministeri Laicali avviata l’anno scorso e l’urgenza di promuovere e valorizzare sempre più una ministerialità plurale e condivisa.

A partire dal Convegno Pastorale di settembre, siamo quindi invitati a riflettere su quale Chiesa sia possibile per la nostra diocesi e su quali ministeri promuovere nei contesti nuovi in cui viviamo. La verifica potrebbe delinearsi con queste tempistiche e modalità:

· Con i sacerdoti nell’ambito degli incontri di aggiornamento, incontri di vicaria e nella “Tre giorni residenziale” di gennaio;

· Con i laici impegnati nei servizi pastorali in parrocchia tramite gli incontri di formazione sui Ministeri (novembre e febbraio). Eventualmente in una Convocazione diocesana di tutti i catechisti …

· Con 4 incontri, pianificati a livello vicariale, dei nuovi Consigli Pastorali di Fraternità durante la seconda metà del mese di gennaio oppure nel mese di marzo 2024;

· Con le differenti équipe di ciascun Ufficio Pastorale Diocesano che sono invitati a dedicare un tempo, oltre alle loro specifiche attività e proposte, alla riflessione su quale Chiesa possono contribuire a delineare.

· Accompagneremo questo tempo di riflessione con la preghiera dell’Adorazione Eucaristica nelle Fraternità Pastorali e a livello parrocchiale (anche in vista sia del Sinodo sia del Giubileo del 2025).

· Come richiesto in diverse occasioni è molto importante curare la comunicazione tra tutti i “soggetti” coinvolti nella pastorale sia dal centro diocesi verso le parrocchie e viceversa e il coordinamento diocesano tra tutte le Pastorali strutturate in diocesi.

Sarà importante che questo sia un processo di riflessione, confronto e condivisione senza lasciarci prendere dalla fretta di decidere o dalla tentazione di proporre altri eventi …

La Veglia di Pentecoste (17 maggio) potrebbe essere il momento conclusivo di restituzione di quanto è emerso, di ringraziamento a Dio per l’anno vissuto e di preghiera allo Spirito Santo perché ci guidi nel cammino di rinnovamento ecclesiale.