Alba, l’edicola di piazza Duomo a rischio chiusura. Solidarietà al gestore, sindaco e proprietà fiduciosi in una soluzione

Per il momento ha solo sospeso la vendita dei giornali, ma in futuro Gianni Rosso, gestore dell’edicola-chiosco di piazza Risorgimento ad Alba, potrebbe davvero lasciare l’attività.

L’edicola si trova in un angolo della piazza su cui si affaccia la cattedrale di San Lorenzo, all’imbocco di via Maestra, ed è un punto di riferimento per tutta la città. Lo è in modo particolare per tante persone anziane, che in questi giorni, per trovare un’altra rivendita dove acquistare un quotidiano, devono percorrere quasi un chilometro.

“Per poter svolgere la mia attività devo sopportare dei costi che stanno divenendo insostenibili", ci racconta Gianni, che già negli anni scorsi aveva avanzato la richiesta di poter rivedere l’entità delle imposte dovute al municipio per il cosiddetto "canone per concessione a titolo precario" e la tassa di occupazione suolo pubblico. "Tenendo conto di tutte le imposte e della nota crisi editoriale – prosegue –, per cui i giornali e le riviste si vendono sempre meno, mi trovo in una situazione difficile, che ho fatto presente al Comune. Lunedì scorso sono stato ricevuto in municipio dal sindaco Carlo Bo, in presenza dell’assessore al Commercio Lorenzo Barbero e dell’Associazione Commercianti, e ho portato le mie proposte. Aspetto la fine di questa settimana per sapere come verranno prese in considerazione e poi valuterò il da farsi”.

La notizia della possibile chiusura dell’edicola ha fatto rapidamente il giro della città e dei social. Gianni ha ricevuto molteplici attestazioni di stima e di rammarico per la situazione. “Mia moglie e io ci siamo sorpresi di quante persone si sono interessate alla nostra vicenda e ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata nei nostri confronti e per l’attenzione al nostro servizio. Ci spiace soprattutto per coloro che hanno difficoltà a muoversi dal centro storico, gli anziani in special modo, coi quali abbiamo da sempre un rapporto particolare e affettuoso”.

Il sindaco di Alba Carlo Bo ha assicurato il proprio interessamento: "L’edicola di piazza Risorgimento è un riferimento per la nostra città, oltre che un importante servizio per i residenti. Come preciso dovere della nostra Amministrazione abbiamo ascoltato il gestore, coinvolgendo anche l'Associazione Commercianti Albesi. Al momento il dialogo è aperto anche con la proprietà di edicola e licenza, che ringrazio per la disponibilità dimostrata: sono fiducioso che il signor Rosso potrà proseguire la sua attività".

La proprietà di chiosco e licenza fa infatti capo a un altro soggetto, Gianni Carbone, anche lui fiducioso su una positiva risoluzione della vicenda: “Siamo sempre stati soddisfatti della gestione dell’edicola e abbiamo un ottimo rapporto con chi in questi anni l’ha mantenuta attiva. Ci sono senza dubbio delle problematiche legate ai costi e una situazione generale del commercio che potrebbero aver stancato il gestore, sono cose che stanno succedendo ovunque. Noi intendiamo dare continuità all’esercizio, è un investimento in cui crediamo e sappiamo che rappresenta un servizio importante per la città. Sono d’accordo con il sindaco Carlo Bo sul fatto che si arriverà presto a una soluzione”.

Evidentemente gli albesi hanno a cuore l’edicola in 'piazza Duomo' sentendola come un patrimonio della città, senza il quale la piazza stessa, su cui si affacciano gli edifici pubblici più importanti, perderebbe molto più di una sfumatura.